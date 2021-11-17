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https://sputnik-georgia.ru/20211117/literatura-obedinyaet-v-tbilisi-proshel-vecher-rossiyskoy-poetessy-eleny-isaevoy--262138407.html
"Литература объединяет": в Тбилиси прошел вечер российской поэтессы Елены Исаевой
"Литература объединяет": в Тбилиси прошел вечер российской поэтессы Елены Исаевой
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Человеческие отношения и литература как способ связи народов двух стран стали темой творческого вечера российской поэтессы и... 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Человеческие отношения и литература как способ связи народов двух стран стали темой творческого вечера российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой, который прошел на сцене Государственного русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова в Тбилиси.Мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который предлагает общественности интересные встречи с выдающимися российскими артистами и педагогами.Вечер открыла заведующая литературной частью театра им. А. С. Грибоедова Нина Зардалишвили-Шадури."У нас в гостях необыкновенный человек, великолепный поэт, замечательный драматург, неподражаемый переводчик. И все это правда. Но, прежде всего, к нам в Тбилиси из Москвы прилетел настоящий луч солнца", - отметила Зардалишвили-Шадури.У Грузии и русской поэтессы Елены Исаевой, как оказалось, давняя дружба. "Лену Исаеву мы знаем и любим уже давно, - вспоминает завлит Грибоедовского. - Началось все с тех счастливых дней, когда в Грузии проходил легендарный Международный русско-грузинский поэтический фестиваль, на который каждый год приезжали как минимум 70 поэтов с разных стран мира, пишущих на русском языке".Елена Исаева затронула вопрос дефицита общения людей Грузии и России, а также выразила надежду на сближение народов двух стран через литературу и подобные культурные вечера. "Очень жаль, что мы так редко и сложно общаемся. Это все неправильно, что происходит в мире, глобально. По каким-то не зависящим от нас причинам люди друг от друга оторваны, что страшно обидно, - сказала поэтесса. - Литература и поэзия - они всегда соединяют, а не разъединяют. И я надеюсь, что какая-то наша капля в этом в всеобщем соединении тоже есть. Это положительно влияет на отношения стран в культурном смысле. Любое общение этому способствует, а тем более это общение интеллектуальное, чувственное, художественное, гармоничное".Зрителям творческого вечера представилась возможность послушать стихотворения Елены Исаевой. А в паузах гости могли задать интересующие вопросы - касаемо литературы, драмы, премьер новых постановок в Москве и других тем.Елена Исаева - выпускница факультета журналистики МГУ. Автор семи книг стихов, двух книг пьес. Автор журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Современная драматургия" и других (в том числе иностранных). Пьесы Исаевой идут в России и за рубежом, в театрах и на радио. Лауреат премии "Триумф" (молодежной). За пьесу "Про мою маму и про меня" стала первым лауреатом премии "Действующие лица" (2003 г.), а радиоспектакль (Радио России) по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза " Приз Европы" в Берлине (2004 г.). Спектакль "Doc.тор" по ее пьесе получил Гран-при "Новой драмы"-2006. Стихи и пьесы Исаевой переведены на многие языки.Напомним, в ходе проекта "Беседы за круглым столом" в течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступают актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/interesnye-spektakli-i-ne-tolko-v-tbilisi-startoval-gruzino-rossiyskiy-kulturnyy-proekt-261334966.html
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культура, россия, новости, грузия, обзоры, русский клуб, грузино-российские отношения

"Литература объединяет": в Тбилиси прошел вечер российской поэтессы Елены Исаевой

11:59 17.11.2021
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaТворческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой в Грибоедовском театре
Творческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой в Грибоедовском театре - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Человеческие отношения и литература как способ связи народов двух стран стали темой творческого вечера российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой, который прошел на сцене Государственного русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова в Тбилиси.
Мероприятие состоялось в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который предлагает общественности интересные встречи с выдающимися российскими артистами и педагогами.
Организаторами проекта, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – Международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.
Вечер открыла заведующая литературной частью театра им. А. С. Грибоедова Нина Зардалишвили-Шадури.
"У нас в гостях необыкновенный человек, великолепный поэт, замечательный драматург, неподражаемый переводчик. И все это правда. Но, прежде всего, к нам в Тбилиси из Москвы прилетел настоящий луч солнца", - отметила Зардалишвили-Шадури.
У Грузии и русской поэтессы Елены Исаевой, как оказалось, давняя дружба. "Лену Исаеву мы знаем и любим уже давно, - вспоминает завлит Грибоедовского. - Началось все с тех счастливых дней, когда в Грузии проходил легендарный Международный русско-грузинский поэтический фестиваль, на который каждый год приезжали как минимум 70 поэтов с разных стран мира, пишущих на русском языке".
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaТворческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой в Грибоедовском театре
Творческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой в Грибоедовском театре - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Творческий вечер российской поэтессы и драматурга Елены Исаевой в Грибоедовском театре
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Елена Исаева затронула вопрос дефицита общения людей Грузии и России, а также выразила надежду на сближение народов двух стран через литературу и подобные культурные вечера.
"Очень жаль, что мы так редко и сложно общаемся. Это все неправильно, что происходит в мире, глобально. По каким-то не зависящим от нас причинам люди друг от друга оторваны, что страшно обидно, - сказала поэтесса. - Литература и поэзия - они всегда соединяют, а не разъединяют. И я надеюсь, что какая-то наша капля в этом в всеобщем соединении тоже есть. Это положительно влияет на отношения стран в культурном смысле. Любое общение этому способствует, а тем более это общение интеллектуальное, чувственное, художественное, гармоничное".
Зрителям творческого вечера представилась возможность послушать стихотворения Елены Исаевой. А в паузах гости могли задать интересующие вопросы - касаемо литературы, драмы, премьер новых постановок в Москве и других тем.
Елена Исаева - выпускница факультета журналистики МГУ. Автор семи книг стихов, двух книг пьес. Автор журналов "Дружба народов", "Новый мир", "Современная драматургия" и других (в том числе иностранных). Пьесы Исаевой идут в России и за рубежом, в театрах и на радио. Лауреат премии "Триумф" (молодежной). За пьесу "Про мою маму и про меня" стала первым лауреатом премии "Действующие лица" (2003 г.), а радиоспектакль (Радио России) по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза " Приз Европы" в Берлине (2004 г.). Спектакль "Doc.тор" по ее пьесе получил Гран-при "Новой драмы"-2006. Стихи и пьесы Исаевой переведены на многие языки.
Пресс-конференция актера Олега Пальмова в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
Пресс-центр
Интересные спектакли и не только: в Тбилиси стартовал грузино-российский культурный проект
20 октября, 17:05
Напомним, в ходе проекта "Беседы за круглым столом" в течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступают актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).
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