https://sputnik-georgia.ru/20211117/malenkaya-pugacheva-topuriya-pokazala-neozhidannoe-preobrazhenie-docheri-262136883.html
"Маленькая Пугачева": Топурия показала неожиданное преображение дочери
"Маленькая Пугачева": Топурия показала неожиданное преображение дочери
Участница группы А’Studio разрешила своей наследнице поэкспериментировать с образом: результаты стараний мамы и дочки появились в Инстаграм 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T11:05+0400
2021-11-17T11:05+0400
2021-11-17T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия удивила поклонников: артистка показала неожиданное преображение своей маленькой дочери Оливии. "Любовь моя": Кети Топурия показала милые кадры подросшей дочери >>>Топурия любит проводить эксперименты со своей внешностью и стилем: 35-летняя певица носит смелые наряды мировых дизайнеров, а также часто меняет стрижки и цвет волос. Кети хочет стать настоящим примером для шестилетней дочки, которая уже учится делать макияж и примеряет все новые и новые образы. Недавно Топурия решила показать очередное преображение своей малышки: в личном Инстаграм Оливии появился новый снимок девочки - и поклонники пришли в восторг от ее прически. Кети разрешила Оливии завить модные афрокудри. Кстати, сама Топурия не раз прибегала к услугам стилистов с просьбой повторить такую же прическу. На фото кудрявая Оливия в тельняшке и лосинах позировала маме прямиком из ванной. "Маленькая Пугачева"; "Невероятная красотка"; "Солнышко"; Девочка бомба"; "Кучеряшка! Как выросла Оливия", - прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, российский шоу-бизнес
"Маленькая Пугачева": Топурия показала неожиданное преображение дочери
Участница группы А’Studio разрешила своей наследнице поэкспериментировать с образом: результаты стараний мамы и дочки появились в Инстаграм
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия удивила поклонников: артистка показала неожиданное преображение своей маленькой дочери Оливии.
Топурия любит проводить эксперименты со своей внешностью и стилем: 35-летняя певица носит смелые наряды мировых дизайнеров, а также часто меняет стрижки и цвет волос. Кети хочет стать настоящим примером для шестилетней дочки, которая уже учится делать макияж и примеряет все новые и новые образы.
Недавно Топурия решила показать очередное преображение своей малышки: в личном Инстаграм Оливии появился новый снимок девочки - и поклонники пришли в восторг от ее прически.
Кети разрешила Оливии завить модные афрокудри. Кстати, сама Топурия не раз прибегала к услугам стилистов с просьбой повторить такую же прическу.
На фото кудрявая Оливия в тельняшке и лосинах позировала маме прямиком из ванной. "Маленькая Пугачева"; "Невероятная красотка"; "Солнышко"; Девочка бомба"; "Кучеряшка! Как выросла Оливия", - прокомментировали подписчики.
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