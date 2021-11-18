https://sputnik-georgia.ru/20211118/gldanskaya-bolnitsa-luchshaya-dlya-reabilitatsii-golodayuschikh-patsientov---kobakhidze-262170723.html

Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе

Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе

В правящей партии не видят необходимости перевода экс-президента Грузии в гражданскую клинику 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T10:42+0400

2021-11-18T10:42+0400

2021-11-18T11:49+0400

новости

грузия

ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Единственная клиника, у которой есть опыт лечения голодающих пациентов, это Глданская тюремная больница №18, где сейчас содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Голодовку Михаил Саакашвили объявил в день своего ареста, 1 октября в знак протеста – он считает себя политзаключенным. Из-за риска ухудшения здоровья, он был помещен в тюремную больницу, хотя сам Саакашвили и его адвокаты настоятельно требуют перевода в гражданскую многопрофильную клинику.Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе>>Сейчас необходимость перевода Саакашвили в гражданскую клинику часть врачей мотивирует сложностями постголодовочной реабилитации, с чем, по их мнению, не в состоянии справиться тюремная больница.По словам председателя правящей партии, после прекращения голодовки нет каких-либо особенных процедур, которые нельзя было бы провести в тюремной больнице."Он говорит, что как только будет переведен в гражданскую больницу, немедленно прекратит голодовку. Хотя все знают, что в период прекращения голодовки никакого особого лечения не нужно", - сказал Кобахидзе.В прямом эфире на Первом канале Кобахидзе осудил правозащитников и неправительственные организации за то, что они поддерживают Саакашвили и оппозиционную партию "Единое национальное движение"."Стыдно быть "нацем". Стыдно, когда вы называетесь правозащитником, неправительственной организацией или народным защитником и при этом лоббируете политическую силу, которая убивала, пытала, рэкетировала бизнес, присваивала средства массовой информации", - сказал Кобахидзе.Ранее группа врачей при Народном защитнике Грузии заявила, что тюремная клиника не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Грузии. В заключении врачи отметили, что состояние Саакашвили критическое. Ему установили следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, перситенциальная гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Кроме того, по заключению, состояние Саакашвили ухудшено из-за отказа от полноценного лечения и высокого стресса.Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилепсией или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. А в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома – комплекса жизнеугрожающих метаболических нарушений.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211117/tyuremnaya-klinika-ne-podkhodit-dlya-lecheniya-saakashvili-zayavili-vrachi-pri-narodnom-zaschitnike-262166697.html

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили