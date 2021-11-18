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https://sputnik-georgia.ru/20211118/saakashvili-osmotrit-esche-odin-konsilium-262189217.html
Саакашвили осмотрит еще один консилиум
Саакашвили осмотрит еще один консилиум
На осмотр экс-президента Грузии в тюремной больнице разрешение получили врачи, приглашенные "Центром Эмпатия" 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:16+0400
2021-11-18T17:16+0400
новости
грузия
голодовка
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба разрешила альтернативному консилиуму, созданному НПО "Центр Эмпатия", осмотреть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила глава центра Мариам Джишкариани.Альтернативный консилиум был создан в начале ноября, но до сегодняшнего дня не имел разрешения на осмотр экс-президента, который голодает 49-й день.Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже&gt;&gt;Экс-президент Грузии объявил о своей голодовке 1 октября, в день своего ареста. После того, как он отказался принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья он был этапирован из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Причиной перевода Саакашвили в тюремную клинику, а не в гражданскую, послужило заявление Службы госбезопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ заявила, что есть вероятность того, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы освободить его. Часть оппозиции ежедневно устраивает акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211118/vitse-premer-saakashvili-perevedut-v-grazhdanskuyu-kliniku-v-sluchae-neobkhodimosti-262171067.html
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новости, грузия, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили осмотрит еще один консилиум

17:16 18.11.2021
© AFP / REMKO DE WAALМихаил Саакашвили, архивное фото
Михаил Саакашвили, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© AFP / REMKO DE WAAL
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На осмотр экс-президента Грузии в тюремной больнице разрешение получили врачи, приглашенные "Центром Эмпатия"
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба разрешила альтернативному консилиуму, созданному НПО "Центр Эмпатия", осмотреть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила глава центра Мариам Джишкариани.
Альтернативный консилиум был создан в начале ноября, но до сегодняшнего дня не имел разрешения на осмотр экс-президента, который голодает 49-й день.
Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже>>
"Сегодня мы получили уведомление пенитенциарной службы о том, что эксперты "Центра Эмпатия" будут допущены к Саакашвили. Дата не указана, мы согласуем с экспертами, когда произойдет встреча", - сказала Джишкариани.
Экс-президент Грузии объявил о своей голодовке 1 октября, в день своего ареста. После того, как он отказался принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья он был этапирован из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Теа Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:17
Причиной перевода Саакашвили в тюремную клинику, а не в гражданскую, послужило заявление Службы госбезопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ заявила, что есть вероятность того, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы освободить его.
Часть оппозиции ежедневно устраивает акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.

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