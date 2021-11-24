https://sputnik-georgia.ru/20211124/assotsiatsiya-restoratorov-gruzii-privetstvuet-otmenu-vremennykh-ogranicheniy-dlya-restoranov-262334973.html

Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений для ресторанов

Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений для ресторанов

Рестораны в Грузии с 1 декабря смогут работать и после 23 часов 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T16:46+0400

2021-11-24T16:46+0400

2021-11-24T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Представители ресторанного бизнеса позитивно оценивают решение правительства отменить временные ограничения на работу ресторанов в условиях действия "зеленых паспортов", об этом Sputnik Грузия заявил президент Ассоциации рестораторов Грузии Коте Габричидзе.Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией принял в среду решение снять ограничения на работу ресторанов в Грузии с 1 декабря. С введением ковид-паспортов объекты питания могут принимать посетителей и после 23 часов. Время их работы не ограничивается, однако принимать они могут посетителей только с "зелеными паспортами".Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе>>Ассоциация рестораторов одна из первых выступила за внедрение "зеленых зон" и снятие ограничений с ресторанов и других заведений, которые будут принимать только вакцинированных от коронавируса или протестированных посетителей.По словам Габричидзе, возможность работать только до 23:00 для индустрии была большим бременем, заведения несли колоссальные убытки.По информации Ассоциации, до пандемии коронавируса в Грузии было зарегистрировано до 10 тысяч объектов питания, на сегодняшний день 60% из них закрылись.Габричидзе уверен, что работать в новых условиях будет непросто."Но главное, что у нас будет мотивация. Как мы договорились, штрафов с первых дней не будет. У ресторанов будет время освоить систему "зеленых паспортов" и QR-кодов", - отметил он.Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 1 декабря в Грузии вводится концепция "зеленых паспортов". Они дают право гражданам посещать определенные объекты: рестораны, театры, кинотеатры, казино, фитнес-клубы, развлекательные центры и т.д. Это требование будет распространяться только на тех, кто старше 18 лет.Проверить наличие зеленого статуса можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/В "зеленых паспортах" указывается вся информация, связанная с коронавирусом, на каждого гражданина – перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, курс вакцинации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/pochti-u-poloviny-naseleniya-gruzii-net-immuniteta-k-koronavirusu---epidemiolog-262266036.html

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экономика, общество, новости, грузия, ресторан, коронавирус covid-19