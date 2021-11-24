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Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
Главный эпидемиолог Грузии призывает население привыкнуть носить маски и активнее вакцинироваться 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T16:16+0400
2021-11-24T16:16+0400
2021-11-24T16:16+0400
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амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии пока не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Штамм "мю" появился уже во многих странах, в том числе и в соседней России, поэтому эпидемиологи не исключают, что новый вариант вируса скоро может пересечь и границу Грузии.Вакцинированным гражданам Грузии больше не потребуется ПЦР-тест на сухопутной границе>>Отвечая на вопрос журналистов о случаях реинфицирования, главный эпидемиолог страны ответил, что на конец сентября таких случаев было около пяти тысяч.Он также подчеркнул, насколько важно поднять процент ношения масок в Грузии с 30%-40% до 90-95%. Только так и посредством вакцинации можно будет улучшить эпидситуацию в стране.Гамкрелидзе призвал население к сознательности, отметив, что принцип кнута - штрафы, не может действовать вечно."Принцип кнута сам по себе не работает. Прошло два года, и мы должны научиться, что все должны носить маску", - сказал Гамкрелидзе.По его словам, высокий процент ношения масок поможет только до января сохранить 200-300 жизней.В Грузии с начала пандемии зафиксировано 822 383 случая заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 11 679 человек. Суточный показатель инфицирования составляет несколько тысяч человек. Низок и уровень вакцинации, к этому времени привито лишь 34,5% взрослого населения, хотя до конца года эпидемиологи планировали выйти на 60%. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
Главный эпидемиолог Грузии призывает население привыкнуть носить маски и активнее вакцинироваться
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии пока не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Штамм "мю" появился уже во многих странах, в том числе и в соседней России, поэтому эпидемиологи не исключают, что новый вариант вируса скоро может пересечь и границу Грузии.
"Все случаи коронавируса, которые фиксируются в Грузии, относятся к "дельта" штамму, или как вы его называете индийскому штамму", - сказал Гамкрелидзе.
Отвечая на вопрос журналистов о случаях реинфицирования, главный эпидемиолог страны ответил, что на конец сентября таких случаев было около пяти тысяч.
Он также подчеркнул, насколько важно поднять процент ношения масок в Грузии с 30%-40% до 90-95%. Только так и посредством вакцинации можно будет улучшить эпидситуацию в стране.
Гамкрелидзе призвал население к сознательности, отметив, что принцип кнута - штрафы, не может действовать вечно.
"Принцип кнута сам по себе не работает. Прошло два года, и мы должны научиться, что все должны носить маску", - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, высокий процент ношения масок поможет только до января сохранить 200-300 жизней.
В Грузии с начала пандемии зафиксировано 822 383 случая заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 11 679 человек. Суточный показатель инфицирования составляет несколько тысяч человек. Низок и уровень вакцинации, к этому времени привито лишь 34,5% взрослого населения, хотя до конца года эпидемиологи планировали выйти на 60%.
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