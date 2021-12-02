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Последний трейлер продолжения "Секса в большом городе" уже в Сети – видео
Последний трейлер продолжения "Секса в большом городе" уже в Сети – видео
Долгожданная премьера популярного сериала состоится 9 декабря. Поклонники не могут дождаться возвращения Кэрри Брэдшоу и ее друзей 02.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Заключительный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе" появился в Сети – фанаты не могут дождаться премьеры, которая состоится 9 декабря. Поклонники по всему миру с особой внимательностью отслеживали съемки продолжения легендарного телесериала о женской дружбе, любви и отношениях "Секс в большом городе". И вот американская сеть HBO порадовала фанатов заключительным, официальным трейлером нового сезона под названием "История продолжается". Судя по ролику, опубликованному на Ютубе, в сериале появятся не только полюбившиеся персонажи, но и новые герои. Мистер Биг и Кэрри порадуют фанатов своими нежными отношениями в браке. Хотя до этого в прессе ходили слухи, что в продолжении пара разведется, а Брэдшоу найдет нового мужчину. Правда это или нет – зрители узнают лишь после премьеры, которая состоится уже 9 декабря, через 17 лет после выхода последней серии. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Последний трейлер продолжения "Секса в большом городе" уже в Сети – видео

13:53 02.12.2021 (обновлено: 15:06 02.12.2021)
© AP Photo / Matt SaylesАктер Уилли Гарсон и актриса Сара Джессика Паркер
Актер Уилли Гарсон и актриса Сара Джессика Паркер - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Matt Sayles
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Долгожданная премьера популярного сериала состоится 9 декабря. Поклонники не могут дождаться возвращения Кэрри Брэдшоу и ее друзей
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Заключительный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе" появился в Сети – фанаты не могут дождаться премьеры, которая состоится 9 декабря.
Поклонники по всему миру с особой внимательностью отслеживали съемки продолжения легендарного телесериала о женской дружбе, любви и отношениях "Секс в большом городе". И вот американская сеть HBO порадовала фанатов заключительным, официальным трейлером нового сезона под названием "История продолжается".
Судя по ролику, опубликованному на Ютубе, в сериале появятся не только полюбившиеся персонажи, но и новые герои. Мистер Биг и Кэрри порадуют фанатов своими нежными отношениями в браке. Хотя до этого в прессе ходили слухи, что в продолжении пара разведется, а Брэдшоу найдет нового мужчину. Правда это или нет – зрители узнают лишь после премьеры, которая состоится уже 9 декабря, через 17 лет после выхода последней серии.
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