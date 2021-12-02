https://sputnik-georgia.ru/20211202/posledniy-treyler-prodolzheniya-seksa-v-bolshom-gorode-uzhe-v-seti--video--262543670.html

Последний трейлер продолжения "Секса в большом городе" уже в Сети – видео

Последний трейлер продолжения "Секса в большом городе" уже в Сети – видео

Долгожданная премьера популярного сериала состоится 9 декабря. Поклонники не могут дождаться возвращения Кэрри Брэдшоу и ее друзей 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T13:53+0400

2021-12-02T13:53+0400

2021-12-02T15:06+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

в мире

нью-йорк

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259787075_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_680fbec9d5bda629eca805195ba07cdf.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Заключительный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе" появился в Сети – фанаты не могут дождаться премьеры, которая состоится 9 декабря. Поклонники по всему миру с особой внимательностью отслеживали съемки продолжения легендарного телесериала о женской дружбе, любви и отношениях "Секс в большом городе". И вот американская сеть HBO порадовала фанатов заключительным, официальным трейлером нового сезона под названием "История продолжается". Судя по ролику, опубликованному на Ютубе, в сериале появятся не только полюбившиеся персонажи, но и новые герои. Мистер Биг и Кэрри порадуют фанатов своими нежными отношениями в браке. Хотя до этого в прессе ходили слухи, что в продолжении пара разведется, а Брэдшоу найдет нового мужчину. Правда это или нет – зрители узнают лишь после премьеры, которая состоится уже 9 декабря, через 17 лет после выхода последней серии. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, нью-йорк, шоу-бизнес