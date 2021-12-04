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Ветераны России призвали Моргенштерна вернуться в РФ и "взяться за воспитание"

Ветераны России призвали Моргенштерна вернуться в РФ и "взяться за воспитание"

Рэперу следует полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение, считают "Ветераны России"

2021-12-04T07:06+0400

2021-12-04T07:06+0400

2021-12-04T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что рэперу Моргенштерну нужно вернуться в Россию, "взяться за свое воспитание" и встать на позитивный путь."Впереди большая работа по патриотическому воспитанию", – сказал Резяпов в беседе с "Газетой.Ru".Резяпов также прокомментировал отмену концерта Моргенштерна, который должен был состояться 26 ноября в Москве."Отмена концерта – это реакция на наши обращения в СК и мэрию столицы, причем с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе. Убрать на лице три шестерки, привести себя в соответствующий вид, а также по желанию отслужить, отдать долг Родине. Полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение", – добавил Резяпов.Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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