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Ветераны России призвали Моргенштерна вернуться в РФ и "взяться за воспитание"
Рэперу следует полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение, считают "Ветераны России"
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, что рэперу Моргенштерну нужно вернуться в Россию, "взяться за свое воспитание" и встать на позитивный путь.
"Впереди большая работа по патриотическому воспитанию", – сказал Резяпов в беседе с "Газетой.Ru".
Резяпов также прокомментировал отмену концерта Моргенштерна, который должен был состояться 26 ноября в Москве.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
"Отмена концерта – это реакция на наши обращения в СК и мэрию столицы, причем с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Уверены, Алишеру Моргенштерну необходимо пересмотреть свой репертуар принципиально. Прекратить подрывать устои нашего Отечества и выстраивать свое творчество на негативе. Убрать на лице три шестерки, привести себя в соответствующий вид, а также по желанию отслужить, отдать долг Родине. Полностью исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение", – добавил Резяпов.
26 ноября концертный директор рэпера Алишера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе, говоря об отмене концерта, отметил, что объяснять перенос незачем, так как это "внутренний момент".
Моргенштерн покинул Россию после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, певец "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
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