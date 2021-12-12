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Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
Это идеальный выбор для современной женщины, считают британские ювелиры
2021-12-12T15:01+0400
2021-12-12T15:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принцесса диана
принц гарри
кейт миддлтон
зарубежные звезды
монархи
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Власть, сила и доброта - эти три слова, по словам эксперта по драгоценностям Клэра Битсона, заключены в тайном смысле кольца Кейт Миддлтон, с которым она никогда не расстается.Герцогиня Кембриджская приблизительно 10 лет назад унаследовала уникальное украшение принцессы Дианы — речь идет о помолвочном кольце. Это украшение с крупным раритеным сапфиром и бриллиантами. Ювелиры проанализировали аксессуар и раскрыли его секретное значение.История знаменитого кольца такова: принц Чарльз подарил его леди Ди перед их свадьбой, которая состоялась в 1981 году. Украшение создано из 18-каратного белого золота 750-й пробы с овальным цейлонским сапфиром 12 карат и четырнадцатью бриллиантами. Эксперты уверены, что у кольца есть скрытое значение и что оно многое может рассказать о своей хозяйке."Выбор этого классического стиля в качестве обручального кольца показывает, что его владелец придерживается традиций, но любит смешивать их с индивидуализмом и талантом. Форма яйца изначально символизировала плодородие и возрождение, что делает ее подходящим выбором для пар, которые пережили предыдущий разрыв. Современная символика — это семья и гармония. Это идеальный выбор для современной женщины", - цитирует слова Клэра Битсона Express.Считается, что голубой сапфир символизирует власть, силу и доброту, отмечает Битсон. "Это подходящее заявление как для принцессы Дианы, так и для герцогини Кембриджской", — говорит он.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принцесса диана, принц гарри, кейт миддлтон, зарубежные звезды, монархи

Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается

15:01 12.12.2021
© AP Photo / ARTHUR EDWARDSГерцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / ARTHUR EDWARDS
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Это идеальный выбор для современной женщины, считают британские ювелиры
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Власть, сила и доброта - эти три слова, по словам эксперта по драгоценностям Клэра Битсона, заключены в тайном смысле кольца Кейт Миддлтон, с которым она никогда не расстается.
Герцогиня Кембриджская приблизительно 10 лет назад унаследовала уникальное украшение принцессы Дианы — речь идет о помолвочном кольце. Это украшение с крупным раритеным сапфиром и бриллиантами. Ювелиры проанализировали аксессуар и раскрыли его секретное значение.
История знаменитого кольца такова: принц Чарльз подарил его леди Ди перед их свадьбой, которая состоялась в 1981 году. Украшение создано из 18-каратного белого золота 750-й пробы с овальным цейлонским сапфиром 12 карат и четырнадцатью бриллиантами. Эксперты уверены, что у кольца есть скрытое значение и что оно многое может рассказать о своей хозяйке.
"Выбор этого классического стиля в качестве обручального кольца показывает, что его владелец придерживается традиций, но любит смешивать их с индивидуализмом и талантом. Форма яйца изначально символизировала плодородие и возрождение, что делает ее подходящим выбором для пар, которые пережили предыдущий разрыв. Современная символика — это семья и гармония. Это идеальный выбор для современной женщины", - цитирует слова Клэра Битсона Express.
Считается, что голубой сапфир символизирует власть, силу и доброту, отмечает Битсон. "Это подходящее заявление как для принцессы Дианы, так и для герцогини Кембриджской", — говорит он.
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