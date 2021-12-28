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Утрата года: Меган Маркл оплакивает потерю близкого друга
Утрата года: Меган Маркл оплакивает потерю близкого друга
Смерть известного активиста потрясла не только мировую общественность, но и семью герцогов Сассекских
2021-12-28T13:44+0400
2021-12-28T13:44+0400
2021-12-28T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оплакивает смерть близкого друга – в Кейптауне скончался известный активист Десмонд Туту. Смерть южноафриканского лауреата Нобелевской премии мира Десмонда Туту шокировала общественность. Активист ушел из жизни в 90 лет в Кейптауне. И его кончина отразилась на психологическом состоянии Меган Маркл. Герцоги Сассекские познакомились с Туту в 2019 году во время официального тура в Африку. На встречу пара привезла своего сына Арчи. Малыш играл с активистом и постоянно тянул к нему маленькие ручки. Фотографии с этой встречи попали в Сеть и сразу же растрогали поклонников, поразившихся неожиданной близостью Меган и Туту."Архиепископа Туту будут помнить благодаря его оптимизму, нравственной ясности и радостного духа. Он был иконой расовой справедливости и любимцем всего мира. Два года назад он взял на руки нашего сына Арчи и пошутил. Его смех разнесся по комнате, расслабляя всех. Он остался моим другом и мне будет его не хватать", – принесла свои соболезнования Маркл.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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принц гарри, меган маркл, зарубежные звезды, монархи
Утрата года: Меган Маркл оплакивает потерю близкого друга
13:44 28.12.2021 (обновлено: 14:24 28.12.2021)
Смерть известного активиста потрясла не только мировую общественность, но и семью герцогов Сассекских
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оплакивает смерть близкого друга – в Кейптауне скончался известный активист Десмонд Туту.
Смерть южноафриканского лауреата Нобелевской премии мира Десмонда Туту шокировала общественность. Активист ушел из жизни в 90 лет в Кейптауне. И его кончина отразилась на психологическом состоянии Меган Маркл.
Герцоги Сассекские познакомились с Туту в 2019 году во время официального тура в Африку. На встречу пара привезла своего сына Арчи. Малыш играл с активистом и постоянно тянул к нему маленькие ручки. Фотографии с этой встречи попали в Сеть и сразу же растрогали поклонников, поразившихся неожиданной близостью Меган и Туту.
"Архиепископа Туту будут помнить благодаря его оптимизму, нравственной ясности и радостного духа. Он был иконой расовой справедливости и любимцем всего мира. Два года назад он взял на руки нашего сына Арчи и пошутил. Его смех разнесся по комнате, расслабляя всех. Он остался моим другом и мне будет его не хватать", – принесла свои соболезнования Маркл.
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