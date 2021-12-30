https://sputnik-georgia.ru/20211230/ne-mogu-nayti-muzha-buzova-razocharovalas-v-zhenikhakh-i-snova-zadela-davu-263275176.html

Не могу найти мужа: Бузова разочаровалась в женихах и снова задела Даву

Не могу найти мужа: Бузова разочаровалась в женихах и снова задела Даву

35-летняя звезда сделала откровенное признание перед праздниками и рассказала, как планирует отпраздновать Новый год

2021-12-30T14:04+0400

2021-12-30T14:04+0400

2021-12-30T14:04+0400

ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова разочаровалась в женихах – телезвезда пожаловалась на то, что не может найти себе мужа. В начале 2021 года Бузова пережила драму в личной жизни – звезда рассталась с блогером Давой и обвинила его в домашнем насилии и изменах. Несмотря на тяжелый разрыв, Ольга нашла в себе силы жить дальше и верить в настоящую любовь. Но ее ожидания не оправдались. Сейчас сердце телезвезды свободно. В новом интервью "Собеседнику" Бузова призналась, что не может найти достойного мужчину, который станет ее мужем. "Найти мужа – большая проблема. На девять девчонок сейчас по статистике всего пять ребят, а то и вообще их нет. В этом году я убедилась, что когда за моими отношениями следят, разбирают на кусочки, я очень страдаю", – заявила звезда и добавила, что мечтает о том, чтобы ее мужчина не хвастался отношениями в соцсетях и любил "Олю, а не звезду". После такого откровения многие фанаты решили, что Бузова снова бросила камень в огород бывшего возлюбленного, который постоянно транслирует свою жизнь в Инстаграм. Также Бузова рассказала, как планирует встретить Новый год. Звезда будет смотреть "Иронию судьбы", есть оливье и пить шампанское возле елки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес