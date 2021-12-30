Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211230/ne-mogu-nayti-muzha-buzova-razocharovalas-v-zhenikhakh-i-snova-zadela-davu-263275176.html
Не могу найти мужа: Бузова разочаровалась в женихах и снова задела Даву
Не могу найти мужа: Бузова разочаровалась в женихах и снова задела Даву
35-летняя звезда сделала откровенное признание перед праздниками и рассказала, как планирует отпраздновать Новый год
2021-12-30T14:04+0400
2021-12-30T14:04+0400
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252304328_0:5:2963:1672_1920x0_80_0_0_dd0594dd453e18197f7f4ce7797bc6bb.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова разочаровалась в женихах – телезвезда пожаловалась на то, что не может найти себе мужа. В начале 2021 года Бузова пережила драму в личной жизни – звезда рассталась с блогером Давой и обвинила его в домашнем насилии и изменах. Несмотря на тяжелый разрыв, Ольга нашла в себе силы жить дальше и верить в настоящую любовь. Но ее ожидания не оправдались. Сейчас сердце телезвезды свободно. В новом интервью "Собеседнику" Бузова призналась, что не может найти достойного мужчину, который станет ее мужем. "Найти мужа – большая проблема. На девять девчонок сейчас по статистике всего пять ребят, а то и вообще их нет. В этом году я убедилась, что когда за моими отношениями следят, разбирают на кусочки, я очень страдаю", – заявила звезда и добавила, что мечтает о том, чтобы ее мужчина не хвастался отношениями в соцсетях и любил "Олю, а не звезду". После такого откровения многие фанаты решили, что Бузова снова бросила камень в огород бывшего возлюбленного, который постоянно транслирует свою жизнь в Инстаграм. Также Бузова рассказала, как планирует встретить Новый год. Звезда будет смотреть "Иронию судьбы", есть оливье и пить шампанское возле елки. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252304328_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_68dface0fb431191222875cf3859f0c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

Не могу найти мужа: Бузова разочаровалась в женихах и снова задела Даву

14:04 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкОльга Бузова. Музыкально-гастрономический "Бургер фест" в парке Горького
Ольга Бузова. Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
35-летняя звезда сделала откровенное признание перед праздниками и рассказала, как планирует отпраздновать Новый год
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова разочаровалась в женихах – телезвезда пожаловалась на то, что не может найти себе мужа.
В начале 2021 года Бузова пережила драму в личной жизни – звезда рассталась с блогером Давой и обвинила его в домашнем насилии и изменах. Несмотря на тяжелый разрыв, Ольга нашла в себе силы жить дальше и верить в настоящую любовь. Но ее ожидания не оправдались.
Сейчас сердце телезвезды свободно. В новом интервью "Собеседнику" Бузова призналась, что не может найти достойного мужчину, который станет ее мужем.
"Найти мужа – большая проблема. На девять девчонок сейчас по статистике всего пять ребят, а то и вообще их нет. В этом году я убедилась, что когда за моими отношениями следят, разбирают на кусочки, я очень страдаю", – заявила звезда и добавила, что мечтает о том, чтобы ее мужчина не хвастался отношениями в соцсетях и любил "Олю, а не звезду".
После такого откровения многие фанаты решили, что Бузова снова бросила камень в огород бывшего возлюбленного, который постоянно транслирует свою жизнь в Инстаграм.
Также Бузова рассказала, как планирует встретить Новый год. Звезда будет смотреть "Иронию судьбы", есть оливье и пить шампанское возле елки.
Читайте также:
Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО
Бездарность? Бузова поругалась с Соседовым, но добилась победы на X-Factor
Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
"После той вечеринки": стало известно, как Бузова на самом деле стала звездой
"Оля может все, что угодно!": Бузова спела "Катюшу" для боксеров
"Нет табу": Бузова рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти
12:23Волк покусал трех человек на западе Грузии
12:14Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
12:08Грузинская группа Mgzavrebi едет покорять Израиль
11:53Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов
11:38Ковид-статистика Грузии: число инфицированных постепенно снижается
11:22Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
11:06Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097
10:34Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
10:23Президент Грузии вручила награды новым лауреатам государственных премий
10:07Как Грузия отдыхает на Новый год 2022 – календарь праздничных дней
09:36Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
09:20Курс лари на четверг – 3,0961 GEL/$1