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"Я психанула": Кристина Асмус сбежала в Дубай после нервного срыва – ФОТО
"Я психанула": Кристина Асмус сбежала в Дубай после нервного срыва – ФОТО
В последнее время известная артистка много жаловалась на дефицит свободного времени и большой объем работы - вот и выход нашелся
2022-01-01T17:01+0400
2022-01-01T17:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус улетела отдыхать в Дубай вместе с дочерью, после нервного срыва из-за напряженного графика.Известно, что Асмус сталкивалась с проблемами со здоровьем из-за объема работы. Актриса не раз жаловалась, что много работает. На этот раз Кристина снова попала под капельницу."Я не отдыхала два года, выходных не было столько же. На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Навигатор показывал, что приезд будет уже после начала спектакля, а метро в моем районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого понервничала, словом. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация", – сказала актриса.Последние месяцы для артистки вышли нелегкими, ведь недавно в больницу попала ее дочь. Тогда Асмус отменила все дела, чтобы оказать должное внимание дочери.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Я психанула": Кристина Асмус сбежала в Дубай после нервного срыва – ФОТО

17:01 01.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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В последнее время известная артистка много жаловалась на дефицит свободного времени и большой объем работы – вот и выход нашелся
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус улетела отдыхать в Дубай вместе с дочерью, после нервного срыва из-за напряженного графика.
Известно, что Асмус сталкивалась с проблемами со здоровьем из-за объема работы. Актриса не раз жаловалась, что много работает. На этот раз Кристина снова попала под капельницу.
"Я не отдыхала два года, выходных не было столько же. На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Навигатор показывал, что приезд будет уже после начала спектакля, а метро в моем районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого понервничала, словом. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация", – сказала актриса.
Последние месяцы для артистки вышли нелегкими, ведь недавно в больницу попала ее дочь. Тогда Асмус отменила все дела, чтобы оказать должное внимание дочери.
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