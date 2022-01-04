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"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Поклонники актрисы не перестают восхищаться ее силой, мудростью и терпением даже после непростого разрыва с мужем
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус неожиданно обратилась к экс-супругу Гарику Харламову – свое послание звезда опубликовала в Инстаграм и удивила фанатов.
Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. На своем примере пара доказала, что даже после непростого разрыва, можно оставаться друзьями.
Актриса и комик нашли новых возлюбленных и продолжают воспитывать дочь Настю, но редко говорят о своих чувствах друг к другу. На исключение Кристина решилась недавно. Асмус публично обратилась к Харламову в Инстаграм – имя Гарика промелькнуло в поздравительных итогах года.
"Главный итог года – это люди. За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности. Гарик Харламов, ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что у нас сейчас все так", – искренне написала звезда.
Поклонники тут же оценили мудрость актрисы и поспешили похвалить ее в комментариях. "Хочу и я так когда-нибудь писать о своем бывшем", "Ты большая молодец, гордимся", "Хорошо, что вы наладили отношения", "Всем бывшим пример", – прокомментировали подписчики в Инстаграм.
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