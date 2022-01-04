https://sputnik-georgia.ru/20220104/otkrylsya-s-neozhidannykh-storon--asmus-obratilas-k-kharlamovu--263378694.html

"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову

"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову

Поклонники актрисы не перестают восхищаться ее силой, мудростью и терпением даже после непростого разрыва с мужем 04.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-04T23:31+0400

2022-01-04T23:31+0400

2022-01-04T23:31+0400

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кристина асмус

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус неожиданно обратилась к экс-супругу Гарику Харламову – свое послание звезда опубликовала в Инстаграм и удивила фанатов. Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. На своем примере пара доказала, что даже после непростого разрыва, можно оставаться друзьями. Актриса и комик нашли новых возлюбленных и продолжают воспитывать дочь Настю, но редко говорят о своих чувствах друг к другу. На исключение Кристина решилась недавно. Асмус публично обратилась к Харламову в Инстаграм – имя Гарика промелькнуло в поздравительных итогах года. Поклонники тут же оценили мудрость актрисы и поспешили похвалить ее в комментариях. "Хочу и я так когда-нибудь писать о своем бывшем", "Ты большая молодец, гордимся", "Хорошо, что вы наладили отношения", "Всем бывшим пример", – прокомментировали подписчики в Инстаграм. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, шоу-бизнес, кристина асмус