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"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову
"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову
Поклонники актрисы не перестают восхищаться ее силой, мудростью и терпением даже после непростого разрыва с мужем 04.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-04T23:31+0400
2022-01-04T23:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
шоу-бизнес
кристина асмус
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус неожиданно обратилась к экс-супругу Гарику Харламову – свое послание звезда опубликовала в Инстаграм и удивила фанатов. Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. На своем примере пара доказала, что даже после непростого разрыва, можно оставаться друзьями. Актриса и комик нашли новых возлюбленных и продолжают воспитывать дочь Настю, но редко говорят о своих чувствах друг к другу. На исключение Кристина решилась недавно. Асмус публично обратилась к Харламову в Инстаграм – имя Гарика промелькнуло в поздравительных итогах года. Поклонники тут же оценили мудрость актрисы и поспешили похвалить ее в комментариях. "Хочу и я так когда-нибудь писать о своем бывшем", "Ты большая молодец, гордимся", "Хорошо, что вы наладили отношения", "Всем бывшим пример", – прокомментировали подписчики в Инстаграм. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, шоу-бизнес, кристина асмус

"Открылся с неожиданных сторон" – Асмус обратилась к Харламову

23:31 04.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Поклонники актрисы не перестают восхищаться ее силой, мудростью и терпением даже после непростого разрыва с мужем
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус неожиданно обратилась к экс-супругу Гарику Харламову – свое послание звезда опубликовала в Инстаграм и удивила фанатов.
Асмус и Харламов развелись после восьми лет брака. На своем примере пара доказала, что даже после непростого разрыва, можно оставаться друзьями.
Актриса и комик нашли новых возлюбленных и продолжают воспитывать дочь Настю, но редко говорят о своих чувствах друг к другу. На исключение Кристина решилась недавно. Асмус публично обратилась к Харламову в Инстаграм – имя Гарика промелькнуло в поздравительных итогах года.

"Главный итог года – это люди. За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности. Гарик Харламов, ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что у нас сейчас все так", – искренне написала звезда.

Поклонники тут же оценили мудрость актрисы и поспешили похвалить ее в комментариях. "Хочу и я так когда-нибудь писать о своем бывшем", "Ты большая молодец, гордимся", "Хорошо, что вы наладили отношения", "Всем бывшим пример", – прокомментировали подписчики в Инстаграм.
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