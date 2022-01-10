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https://sputnik-georgia.ru/20220110/striptiz-ot-zvezdy-buzova-reshilas-na-skandalnuyu-vykhodku-v-kurshevele---video-263496217.html
Стриптиз от звезды: Бузова решилась на скандальную выходку в Куршевеле – ВИДЕО
Стриптиз от звезды: Бузова решилась на скандальную выходку в Куршевеле – ВИДЕО
35-летняя ведущая берет от жизни все: на этот раз она уехала в отпуск во Францию и "зажгла" местную вечеринку
2022-01-10T14:24+0400
2022-01-10T14:30+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
рианна
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова шокировала публику – звезда совершила скандальную выходку на курорте в Куршевеле. Бузова сбежала от новогодней суеты на горнолыжный курорт во французских Альпах. Звезда отдыхает и катается на лыжах в Куршевеле, который любят все звезды российского шоу-бизнеса. Свои вечера Ольга проводит также ярко, например, на танцполах местных клубов. Недавно Бузова даже решилась на провокационную выходку – звезда зажигательно станцевала на вечеринке под песню Рианны Work. Бузова вышла в свет в новом наряде: сиреневом кардигане с узорами и облегающих легинсах. Во время танца ведущая привлекала внимание, оттягивая ткань одежды и демонстрируя нижнее белье персикового оттенка. А главным аксессуаром стал игрушечный пистолет в руках Ольги. "Сегодня будет лучше, чем вчера", – заверила подписчиков артистка и спровоцировала настоящий бум комментариев в Сети. "Королева танцпола", "Оторвись за всех", "Ослепила", "Стриптиз от звезды – шикарно", "Бестия", "Не перебор?", "Стыдно смотреть", – прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, рианна, российский шоу-бизнес

Стриптиз от звезды: Бузова решилась на скандальную выходку в Куршевеле – ВИДЕО

14:24 10.01.2022 (обновлено: 14:30 10.01.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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35-летняя ведущая берет от жизни все– на этот раз она уехала в отпуск во Францию и "зажгла" местную вечеринку
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова шокировала публику – звезда совершила скандальную выходку на курорте в Куршевеле.
Бузова сбежала от новогодней суеты на горнолыжный курорт во французских Альпах. Звезда отдыхает и катается на лыжах в Куршевеле, который любят все звезды российского шоу-бизнеса. Свои вечера Ольга проводит также ярко, например, на танцполах местных клубов.
Недавно Бузова даже решилась на провокационную выходку – звезда зажигательно станцевала на вечеринке под песню Рианны Work.
Бузова вышла в свет в новом наряде: сиреневом кардигане с узорами и облегающих легинсах. Во время танца ведущая привлекала внимание, оттягивая ткань одежды и демонстрируя нижнее белье персикового оттенка. А главным аксессуаром стал игрушечный пистолет в руках Ольги.
"Сегодня будет лучше, чем вчера", – заверила подписчиков артистка и спровоцировала настоящий бум комментариев в Сети.
"Королева танцпола", "Оторвись за всех", "Ослепила", "Стриптиз от звезды – шикарно", "Бестия", "Не перебор?", "Стыдно смотреть", – прокомментировали фанаты.
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