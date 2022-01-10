https://sputnik-georgia.ru/20220110/striptiz-ot-zvezdy-buzova-reshilas-na-skandalnuyu-vykhodku-v-kurshevele---video-263496217.html

Стриптиз от звезды: Бузова решилась на скандальную выходку в Куршевеле – ВИДЕО

Стриптиз от звезды: Бузова решилась на скандальную выходку в Куршевеле – ВИДЕО

35-летняя ведущая берет от жизни все: на этот раз она уехала в отпуск во Францию и "зажгла" местную вечеринку

2022-01-10T14:24+0400

2022-01-10T14:24+0400

2022-01-10T14:30+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова шокировала публику – звезда совершила скандальную выходку на курорте в Куршевеле. Бузова сбежала от новогодней суеты на горнолыжный курорт во французских Альпах. Звезда отдыхает и катается на лыжах в Куршевеле, который любят все звезды российского шоу-бизнеса. Свои вечера Ольга проводит также ярко, например, на танцполах местных клубов. Недавно Бузова даже решилась на провокационную выходку – звезда зажигательно станцевала на вечеринке под песню Рианны Work. Бузова вышла в свет в новом наряде: сиреневом кардигане с узорами и облегающих легинсах. Во время танца ведущая привлекала внимание, оттягивая ткань одежды и демонстрируя нижнее белье персикового оттенка. А главным аксессуаром стал игрушечный пистолет в руках Ольги. "Сегодня будет лучше, чем вчера", – заверила подписчиков артистка и спровоцировала настоящий бум комментариев в Сети. "Королева танцпола", "Оторвись за всех", "Ослепила", "Стриптиз от звезды – шикарно", "Бестия", "Не перебор?", "Стыдно смотреть", – прокомментировали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ольга бузова, рианна, российский шоу-бизнес