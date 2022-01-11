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"Уильям был в ярости": приезд принца Гарри в Британию вывел из себя его брата
"Уильям был в ярости": приезд принца Гарри в Британию вывел из себя его брата
Жене старшего внука королевы - Кейт Миддлтон даже пришлось сглаживать острые углы между враждующими родственниками
2022-01-11T18:23+0400
2022-01-11T18:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принцесса диана
принц гарри
меган маркл
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Британский принц Уильям вышел из себя во время приезда его брата в Лондон: герцог Кембриджский был так не рад Гарри, что его жене пришлось спасать ситуацию. После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл улетели из Британии и начали жить в Калифорнии, младший внук королевы возвращался на родину пару раз. Например, на открытие статуи принцессы Дианы в июле 2021 года. И этот приезд вполне мог закончится плачевно, если бы не Кейт Миддлтон. По словам источников СМИ, принц Уильям был настолько взбешен присутствием брата, что не хотел даже стоять рядом с ним. "Уильям был в ярости. Он был уверен, что и так сделал все возможное, и просто не хотел идти на открытие памятника с Гарри", - рассказал источник Sunday Times и добавил, что будущего короля уговорила его жена. Кейт была рядом с Уильямом, когда они увиделись с братом. Она постаралась скрасить встречу шутками и милыми вопросами. Поклонники предположили, что Уильям злился на Гарри из-за интервью у Опры Уинфри, в котором принц и экс-актриса обвинили семью в расизме и плохом обращении с Маркл.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принцесса диана, принц гарри, меган маркл, кейт миддлтон, шоу-бизнес, зарубежные звезды, монархи

"Уильям был в ярости": приезд принца Гарри в Британию вывел из себя его брата

18:23 11.01.2022
© AFP / YUI MOKПринц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© AFP / YUI MOK
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Жене старшего внука королевы - Кейт Миддлтон, даже пришлось сглаживать острые углы между враждующими родственниками
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Британский принц Уильям вышел из себя во время приезда его брата в Лондон: герцог Кембриджский был так не рад Гарри, что его жене пришлось спасать ситуацию.
После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл улетели из Британии и начали жить в Калифорнии, младший внук королевы возвращался на родину пару раз. Например, на открытие статуи принцессы Дианы в июле 2021 года. И этот приезд вполне мог закончится плачевно, если бы не Кейт Миддлтон.
© AP Photo / Pool / Dominic LipinskiПринц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Pool / Dominic Lipinski
По словам источников СМИ, принц Уильям был настолько взбешен присутствием брата, что не хотел даже стоять рядом с ним.
"Уильям был в ярости. Он был уверен, что и так сделал все возможное, и просто не хотел идти на открытие памятника с Гарри", - рассказал источник Sunday Times и добавил, что будущего короля уговорила его жена.
Кейт была рядом с Уильямом, когда они увиделись с братом. Она постаралась скрасить встречу шутками и милыми вопросами.
Поклонники предположили, что Уильям злился на Гарри из-за интервью у Опры Уинфри, в котором принц и экс-актриса обвинили семью в расизме и плохом обращении с Маркл.
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