https://sputnik-georgia.ru/20220111/uilyam-byl-v-yarosti-priezd-printsa-garri-v-britaniyu-vyvel-iz-sebya-ego-brata-263533540.html

"Уильям был в ярости": приезд принца Гарри в Британию вывел из себя его брата

"Уильям был в ярости": приезд принца Гарри в Британию вывел из себя его брата

Жене старшего внука королевы - Кейт Миддлтон даже пришлось сглаживать острые углы между враждующими родственниками

2022-01-11T18:23+0400

2022-01-11T18:23+0400

2022-01-11T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Британский принц Уильям вышел из себя во время приезда его брата в Лондон: герцог Кембриджский был так не рад Гарри, что его жене пришлось спасать ситуацию. После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл улетели из Британии и начали жить в Калифорнии, младший внук королевы возвращался на родину пару раз. Например, на открытие статуи принцессы Дианы в июле 2021 года. И этот приезд вполне мог закончится плачевно, если бы не Кейт Миддлтон. По словам источников СМИ, принц Уильям был настолько взбешен присутствием брата, что не хотел даже стоять рядом с ним. "Уильям был в ярости. Он был уверен, что и так сделал все возможное, и просто не хотел идти на открытие памятника с Гарри", - рассказал источник Sunday Times и добавил, что будущего короля уговорила его жена. Кейт была рядом с Уильямом, когда они увиделись с братом. Она постаралась скрасить встречу шутками и милыми вопросами. Поклонники предположили, что Уильям злился на Гарри из-за интервью у Опры Уинфри, в котором принц и экс-актриса обвинили семью в расизме и плохом обращении с Маркл.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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принцесса диана, принц гарри, меган маркл, кейт миддлтон, шоу-бизнес, зарубежные звезды, монархи