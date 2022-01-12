https://sputnik-georgia.ru/20220112/kane-uest-khochet-priekhat-v-rossiyu-i-vstretitsya-s-putinym-263552546.html

Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным

Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным

Музыкант хочет пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя"

2022-01-12T13:00+0400

2022-01-12T13:00+0400

2022-01-12T13:00+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

владимир путин

шоу-бизнес

канье уэст

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/77/248347701_0:0:2609:1467_1920x0_80_0_0_1ac9a02c6089244d56ec9cdd22cd3f80.jpg

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал советник артиста порталу Billboard.Источник заявил, что Канье намерен проводить в России много времени. Более того, певец хочет сделать страну своим "вторым домом".Визит музыканта, скорее всего, состоится весной или летом, однако точной информации об этом пока нет.Интересно, что Уэст хочет заняться развитием бизнес-проектов в России и расширением контактов в музыкальной сфере.Однако это не все планы звезды. Как пишет издание, Канье хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

владимир путин, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды