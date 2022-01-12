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Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным
Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным
Музыкант хочет пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя"
2022-01-12T13:00+0400
2022-01-12T13:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
владимир путин
шоу-бизнес
канье уэст
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал советник артиста порталу Billboard.Источник заявил, что Канье намерен проводить в России много времени. Более того, певец хочет сделать страну своим "вторым домом".Визит музыканта, скорее всего, состоится весной или летом, однако точной информации об этом пока нет.Интересно, что Уэст хочет заняться развитием бизнес-проектов в России и расширением контактов в музыкальной сфере.Однако это не все планы звезды. Как пишет издание, Канье хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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владимир путин, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды

Канье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с Путиным

13:00 12.01.2022
© AP Photo / Kevork DjansezianКанье Уэст
Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Kevork Djansezian
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Анастасия Шрайбер
Все материалы
Музыкант хочет пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя"
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал советник артиста порталу Billboard.
Источник заявил, что Канье намерен проводить в России много времени. Более того, певец хочет сделать страну своим "вторым домом".
Визит музыканта, скорее всего, состоится весной или летом, однако точной информации об этом пока нет.
Интересно, что Уэст хочет заняться развитием бизнес-проектов в России и расширением контактов в музыкальной сфере.
Однако это не все планы звезды. Как пишет издание, Канье хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным и пригласить российского лидера на свое выступление в качестве "специального гостя".
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