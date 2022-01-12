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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220112/udivila-kim-kardashyan-otreagirovala-na-novyy-roman-kane-uesta-263556587.html
Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста
Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста
Звезда реалити продемонстрировала неожиданную выдержку и доказала, что давно отпустила звездного бывшего
2022-01-12T14:46+0400
2022-01-12T14:47+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
шоу-бизнес
канье уэст
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американская инстадива Ким Кардашьян отреагировала на новый роман экс-мужа Канье Уэста – об этом рассказали источники из окружения звезды. Поведение Уэста становится все более странным и подтверждающим его биполярное расстройство личности. Сначала он обвинил свою экс-жену в стремлении отправить его в клинику, а после осознал, как сильно любит ее и хочет вернуть. Но все это не мешает музыканту заводить романы на стороне. Сначала он проводил время с моделью Ириной Шейк, а сейчас начал встречаться с актрисой Джулией Фокс. И у Кардашьян есть мнение по этому поводу. Как рассказали источники TMZ, Канье мечтал вызвать ревность у Ким, но его идея провалилась. Кардашьян порадовалась за бывшего возлюбленного и его новую девушку. Также звезда отметила, что счастлива видеть улыбку на лице Уэста. Польстило Ким и то, что возлюбленная рэпера является ее давней поклонницей. "Все это к лучшему", – поделилась Ким в разговоре с друзьями и заявила, что верит в то, что Фокс сможет изменить Канье к лучшему и в их семье воцарится мир.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды

Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста

14:46 12.01.2022 (обновлено: 14:47 12.01.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Звезда реалити продемонстрировала неожиданную выдержку и доказала, что давно отпустила звездного бывшего
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американская инстадива Ким Кардашьян отреагировала на новый роман экс-мужа Канье Уэста – об этом рассказали источники из окружения звезды.
Поведение Уэста становится все более странным и подтверждающим его биполярное расстройство личности. Сначала он обвинил свою экс-жену в стремлении отправить его в клинику, а после осознал, как сильно любит ее и хочет вернуть.
© REUTERS / Danny Moloshok Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
 Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
© REUTERS / Danny Moloshok
Но все это не мешает музыканту заводить романы на стороне. Сначала он проводил время с моделью Ириной Шейк, а сейчас начал встречаться с актрисой Джулией Фокс. И у Кардашьян есть мнение по этому поводу.
Как рассказали источники TMZ, Канье мечтал вызвать ревность у Ким, но его идея провалилась. Кардашьян порадовалась за бывшего возлюбленного и его новую девушку. Также звезда отметила, что счастлива видеть улыбку на лице Уэста.
Польстило Ким и то, что возлюбленная рэпера является ее давней поклонницей. "Все это к лучшему", – поделилась Ким в разговоре с друзьями и заявила, что верит в то, что Фокс сможет изменить Канье к лучшему и в их семье воцарится мир.
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