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Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста
14:46 12.01.2022 (обновлено: 14:47 12.01.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян
© AP Photo / Evan Agostini
Звезда реалити продемонстрировала неожиданную выдержку и доказала, что давно отпустила звездного бывшего
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американская инстадива Ким Кардашьян отреагировала на новый роман экс-мужа Канье Уэста – об этом рассказали источники из окружения звезды.
Поведение Уэста становится все более странным и подтверждающим его биполярное расстройство личности. Сначала он обвинил свою экс-жену в стремлении отправить его в клинику, а после осознал, как сильно любит ее и хочет вернуть.
© REUTERS / Danny Moloshok Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
Ким Кардашьян и Канье Уэст на Оскар вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз во время 92-й церемонии вручения премии Оскар (9 февраля 2020). Лос-Анджелес
Но все это не мешает музыканту заводить романы на стороне. Сначала он проводил время с моделью Ириной Шейк, а сейчас начал встречаться с актрисой Джулией Фокс. И у Кардашьян есть мнение по этому поводу.
Как рассказали источники TMZ, Канье мечтал вызвать ревность у Ким, но его идея провалилась. Кардашьян порадовалась за бывшего возлюбленного и его новую девушку. Также звезда отметила, что счастлива видеть улыбку на лице Уэста.
Польстило Ким и то, что возлюбленная рэпера является ее давней поклонницей. "Все это к лучшему", – поделилась Ким в разговоре с друзьями и заявила, что верит в то, что Фокс сможет изменить Канье к лучшему и в их семье воцарится мир.
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