https://sputnik-georgia.ru/20220112/udivila-kim-kardashyan-otreagirovala-na-novyy-roman-kane-uesta-263556587.html

Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста

Удивила! Ким Кардашьян отреагировала на новый роман Канье Уэста

Звезда реалити продемонстрировала неожиданную выдержку и доказала, что давно отпустила звездного бывшего

2022-01-12T14:46+0400

2022-01-12T14:46+0400

2022-01-12T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Американская инстадива Ким Кардашьян отреагировала на новый роман экс-мужа Канье Уэста – об этом рассказали источники из окружения звезды. Поведение Уэста становится все более странным и подтверждающим его биполярное расстройство личности. Сначала он обвинил свою экс-жену в стремлении отправить его в клинику, а после осознал, как сильно любит ее и хочет вернуть. Но все это не мешает музыканту заводить романы на стороне. Сначала он проводил время с моделью Ириной Шейк, а сейчас начал встречаться с актрисой Джулией Фокс. И у Кардашьян есть мнение по этому поводу. Как рассказали источники TMZ, Канье мечтал вызвать ревность у Ким, но его идея провалилась. Кардашьян порадовалась за бывшего возлюбленного и его новую девушку. Также звезда отметила, что счастлива видеть улыбку на лице Уэста. Польстило Ким и то, что возлюбленная рэпера является ее давней поклонницей. "Все это к лучшему", – поделилась Ким в разговоре с друзьями и заявила, что верит в то, что Фокс сможет изменить Канье к лучшему и в их семье воцарится мир.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды