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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220114/tebe-ne-stydno-dima-bilan-napal-na-klavu-koku-iz-za-pyanykh-storis-s-buzovoy-263593270.html
"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
Снежные горы, веселье и молодость - все это вскружило голову известным исполнительницам и внесло в шоу-бизнес некоторое недоумение
2022-01-14T16:44+0400
2022-01-14T16:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дима билан
ольга бузова
клава кока
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Российский певец Дима Билан осудил исполнительницу Клаву Коку за то, что та опубликовала видео с Ольгой Бузовой якобы в нетрезвом состоянии.Клава Кока и Ольга Бузова вместе весело отдыхают в Куршевеле, проводят время в дорогих отелях и ресторанах.Но веселье весельем, а многие обвинили Клаву в подставе после того, как она опубликовала видео в сторис, где Бузова показана в халате и куртке, судя по всему, в нетрезвом состоянии. Девушки возвращались из СПА в отель.Когда Кока начала снимать видео, Ольга присела на корточки, на что девушка ей сказала, смеясь: "Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке".Дима Билан в своих сторис осудил девушку за ее поступок, заметив, что ей должно быть стыдно."Посмотрел сегодня паблики, подумал: "Как стыдно!" Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку и сказала: "Не падай в куртке". Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель… Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается…" — сказал Билан.К слову, сама Ольга не обиделась на Клаву. Напротив, они продолжали публиковать видео с отдыха, как катаются на лыжах и сноуборде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дима билан, ольга бузова, клава кока, российский шоу-бизнес

"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой

16:44 14.01.2022
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкОткрытие конкурса "Новая волна - 2017" в Сочи
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© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Снежные горы, веселье и молодость - все это вскружило голову известным исполнительницам и внесло в шоу-бизнес некоторое недоумение
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Российский певец Дима Билан осудил исполнительницу Клаву Коку за то, что та опубликовала видео с Ольгой Бузовой якобы в нетрезвом состоянии.
Клава Кока и Ольга Бузова вместе весело отдыхают в Куршевеле, проводят время в дорогих отелях и ресторанах.
Но веселье весельем, а многие обвинили Клаву в подставе после того, как она опубликовала видео в сторис, где Бузова показана в халате и куртке, судя по всему, в нетрезвом состоянии. Девушки возвращались из СПА в отель.
Когда Кока начала снимать видео, Ольга присела на корточки, на что девушка ей сказала, смеясь: "Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке".
Дима Билан в своих сторис осудил девушку за ее поступок, заметив, что ей должно быть стыдно.
"Посмотрел сегодня паблики, подумал: "Как стыдно!" Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку и сказала: "Не падай в куртке". Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель… Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается…" — сказал Билан.
К слову, сама Ольга не обиделась на Клаву. Напротив, они продолжали публиковать видео с отдыха, как катаются на лыжах и сноуборде.
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