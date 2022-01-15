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https://sputnik-georgia.ru/20220115/dubayskie-kanikuly-keti-topuriya-s-muzhem--foto-263598787.html
Дубайские каникулы Кети Топурия с мужем – ФОТО
Дубайские каникулы Кети Топурия с мужем – ФОТО
Красивая пара и красивые дети - известная певица показала, как провела отдых с любимым мужем
2022-01-15T17:01+0400
2022-01-15T17:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дубай
кети топурия
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия провела отдых с семьей в Дубае, поделившись фотографиями в сторис своей Instagram-страницы.Кети не очень любит делиться кадрами личной жизни, однако в отпуске сделала исключение.Кети Топурия и Лев Деньгов решили провести семейный отдых, поэтому в отпуск взяли и детей.Пара много времени проводила на пляже, где дети играли в песке. Также Кети прокатилась на колесе обозрения, поделившись красивыми кадрами.На видео видно, что Кети Топурия в отличной форме. Фигуру подчеркивает выбранный наряд певицы – облегающий топ и короткая белая юбка. Однако лица мальчика певица все же не показала.Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова. Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака. У Льва Деньгова также есть дети с прошлого брака – сын Леонид и дочь Шошана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дубай, кети топурия, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Дубайские каникулы Кети Топурия с мужем – ФОТО

17:01 15.01.2022
© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
Кети Топурия с супругом - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© Instagram / keti_one_official
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Красивая пара и красивые дети – известная певица показала, как провела отдых с любимым мужем
ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия провела отдых с семьей в Дубае, поделившись фотографиями в сторис своей Instagram-страницы.
Кети не очень любит делиться кадрами личной жизни, однако в отпуске сделала исключение.
Кети Топурия и Лев Деньгов решили провести семейный отдых, поэтому в отпуск взяли и детей.
Пара много времени проводила на пляже, где дети играли в песке. Также Кети прокатилась на колесе обозрения, поделившись красивыми кадрами.
На видео видно, что Кети Топурия в отличной форме. Фигуру подчеркивает выбранный наряд певицы – облегающий топ и короткая белая юбка. Однако лица мальчика певица все же не показала.
Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова. Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака. У Льва Деньгова также есть дети с прошлого брака – сын Леонид и дочь Шошана.
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