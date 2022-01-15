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Дубайские каникулы Кети Топурия с мужем – ФОТО

Дубайские каникулы Кети Топурия с мужем – ФОТО

Красивая пара и красивые дети - известная певица показала, как провела отдых с любимым мужем

2022-01-15T17:01+0400

2022-01-15T17:01+0400

2022-01-15T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия провела отдых с семьей в Дубае, поделившись фотографиями в сторис своей Instagram-страницы.Кети не очень любит делиться кадрами личной жизни, однако в отпуске сделала исключение.Кети Топурия и Лев Деньгов решили провести семейный отдых, поэтому в отпуск взяли и детей.Пара много времени проводила на пляже, где дети играли в песке. Также Кети прокатилась на колесе обозрения, поделившись красивыми кадрами.На видео видно, что Кети Топурия в отличной форме. Фигуру подчеркивает выбранный наряд певицы – облегающий топ и короткая белая юбка. Однако лица мальчика певица все же не показала.Топурия снова стала мамой в начале 2021 года. Певица родила сына от второго мужа – бизнесмена Льва Деньгова. Звезда редко публикует фотографии и видео со своими наследниками, и чаще показывает дочь Оливию от первого брака. У Льва Деньгова также есть дети с прошлого брака – сын Леонид и дочь Шошана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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дубай, кети топурия, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес