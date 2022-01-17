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"Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь" – Моргенштерн о больном мальчике

"Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь" – Моргенштерн о больном мальчике

О своем добром поступке эпатажный рэпер Моргенштерн не забыл упомянуть в своей новой песне

2022-01-17T07:08+0400

2022-01-17T07:08+0400

2022-01-17T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн посвятил отрывок в своем новом треке "Почему" Илье Худобе, тяжелобольному мальчику, которому при помощи Моргенштерна был сделан дорогостоящий укол.В своем сингле "Почему" Моргенштерн затронул разные темы: и проблемы, возникшие с ним в России, и знакомство с Павлом Дуровым, и даже напомнил об Илье Худобе, которому помог собрать 168 миллионов рублей для укола.С рождения ребенок страдает спинальной мышечной атрофией, спасти его мог один препарат – Zolgensma. Сумма была собрана благодаря Моргенштерну, который объявил об этом в своем видео, призвав всех помочь мальчику.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес