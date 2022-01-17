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"Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь" – Моргенштерн о больном мальчике
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
О своем добром поступке эпатажный рэпер Моргенштерн не забыл упомянуть в своей новой песне
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн посвятил отрывок в своем новом треке "Почему" Илье Худобе, тяжелобольному мальчику, которому при помощи Моргенштерна был сделан дорогостоящий укол.
В своем сингле "Почему" Моргенштерн затронул разные темы: и проблемы, возникшие с ним в России, и знакомство с Павлом Дуровым, и даже напомнил об Илье Худобе, которому помог собрать 168 миллионов рублей для укола.
С рождения ребенок страдает спинальной мышечной атрофией, спасти его мог один препарат – Zolgensma. Сумма была собрана благодаря Моргенштерну, который объявил об этом в своем видео, призвав всех помочь мальчику.
"Два ляма баксов, но я не про альбом. А про то, что в мире стало больше одним пацаном. Он будет бегать и гулять. Мне от этого – кайф. Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь", – говорит в треке Моргенштерн.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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