https://sputnik-georgia.ru/20220118/oruzhie-massovykh-besporyadkov--kto-v-gruzii-zhelaet-povtoreniya-kazakhskogo-stsenariya-263713668.html

"Оружие массовых беспорядков" – кто в Грузии желает повторения казахского сценария?

"Оружие массовых беспорядков" – кто в Грузии желает повторения казахского сценария?

Местная пресса чутко реагирует на колебания политического градуса внутри страны и отслеживает события за ее пределами, особенно на постсоветском пространстве 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T20:26+0400

2022-01-18T20:26+0400

2022-01-18T20:28+0400

политика

грузия

аналитика

михаил саакашвили

казахстан

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единое нацдвижение

обзор сми

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К сожалению, того же не скажешь в адрес политических партий – ни правящей, ни оппозиционных. Сознает ли с головой ушедшая во внутриполитические распри грузинская политэлита всю серьезность внешних угроз? - озабоченно задает вопрос "Квирис палитра" (10-16.01).Тревога объяснима: у многих граждан возникает странное ощущение, будто в стабильности страны реально заинтересованы только зарубежные партнеры. Более того, что их позиция гораздо ближе к чаяниям грузинского общества.Согласие – антипод "казахизации"Шансы на широкую общественную поддержку сохраняет и Саломе Зурабишвили. Она едва ли не единственная во всем политическом спектре заняла взвешенную позицию в конфликте власти с оппозицией. В каком-то смысле президент попыталась примерить на себя роль так и не оформившейся "третьей силы". Несмотря на отсутствие сдвигов, большинство граждан позитивно оценили усилия Зурабишвили по национальному примирению.Даже "Нацдвижение" в какой-то момент повернулось лицом к институту президента. Похоже, националы не теряют надежды склонить главу государства к помилованию Михаила Саакашвили. А проверкой на "лояльность", судя по всему, должно было стать наложение вето на изменения в законе о государственных инспекторах. Часть аналитиков расценивает эту реорганизацию как отход от принципов демократии ("Резонанси", 12.01).Президент Грузии подписала поправки о расформировании Службы госинспектора >>К поспешности, с которой принималось решение, Зурабишвили сразу же отнеслась критически. Однако весомых доводов для возражений по поводу функционального разделения двух служб, как видно, не нашла, и правом вето не воспользовалась. "Между Зурабишвили и "Мечтой" состоялся тайный сговор", - немедленно заключил эксперт Ника Читадзе ("Ахали таоба", 14.01). Если даже принятое президентом решение трактуется в рамках межпартийного конфликта, нетрудно представить, под каким прессом окажется в стране реальная "третья сила"!Между тем, актуальность всеобщего согласия резко возросла в связи с казахскими событиями, напомнившими, в какой хаос способен вылиться внутренний кризис. В Казахстане общенародный протест стал поводом для выяснения глобальных интересов мировых держав. Грузии в сложившейся ситуации важно четко определить свою внешнеполитическую линию и выработать надпартийное решение, подчеркивает аналитик Хатуна Лагазидзе ("Версия", 12.01)."Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане >>Евроатлантические перспективы страны в любой момент могут оказаться под вопросом. Это, однако, не мешает националам и "Мечте" нагнетать полемику по второстепенным темам. Кое-кто из активистов и лидеров ЕНД грозит: "Мы организуем протесты во всех городах и селах!"("Ахали таоба", 10.01) Есть и такие, кто не чурается сожалений, что не удалось воплотить мечту о "казахизации" Грузии. Можно оправдывать, когда отрезают головы и разрушают страну?! – возмущается в связи с этим эксперт Амиран Салуквадзе (11.01).Кто построил Батуми"Нацдвижение" приняло на днях решение вернуться в парламент. Оценив его в целом положительно, политолог Вахтанг Дзабирадзе, тем не менее, не скрыл, что его смущает мотив ("Резонанси", 13.01). В партии изменение в тактике объясняют отнюдь не обращением к парламентским методам работы. Задачу здесь усматривают лишь в том, чтобы сформировать комиссию по расследованию "нечеловеческого обращения с Михаилом Саакашвили" (12.01).По мнению большинства экспертов, такая позиция вряд ли найдет широкую поддержку. Общество утрачивает интерес к бесконечным перепадам в настроении и состоянии здоровья отбывающего срок экс-президента. Эффект неожиданного появления Саакашвили закончился, пишет "Резонанси" (14.01), но сам он продолжает поигрывать политическими мускулами.Адвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили >>Несерьезно, если неделю назад человек выдавал себя за жертву пыток, затем ему было плохо, а теперь он вдруг сел писать экономическую программу, вынужден признать один из оппозиционных лидеров Леван Иоселиани ("Квирис палитра"). Саакашвили думает, что все мы обязаны существовать только для него, недовольно критикует позицию экс-президента эксперт Анзор Абралава ("Ахали таоба", 10.01).Причем, щедро насыщенная псевдодраматизмом история все больше напоминает сериал, у автора которого иссякает фантазия, но он старается любой ценой удержать свое детище в телеэфире. Похоже, Саакашвили ни на минуту не сомневается, что его призывы и заявления воспринимаются грузинским обществом как целевые ориентиры. И его искренне возмущает, когда он сталкивается с обратной реакцией. Экс-президент тут же теряет над собой контроль, начинает упрекать окружающих в неблагодарности, не скупясь на прямые оскорбления. "Вы такой же суд, как я астронавт" ("Резонанси", 14.01), "Я вам построил Батуми из какой-то заболоченной деревни" (14.01)…Когда политик противопоставляет себя обществу, требуя безоговорочного признания своей исключительности, это характеризует его как авторитарную личность, не имеющую ничего общего со званием "маяка демократии". Бесцеремонная "Асавал-Дасавали" (10-16.01) называет Саакашвили "фюрером мучителей". И не сомневается, что, прокравшись в Грузию, он планировал устроить здесь то же, что сейчас творится в Казахстане…Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах >>Для электората националов Михаил Саакашвили является лидером вне конкуренции, и это, как объясняет эксперт Рамаз Сакварелидзе, их слабое место ("Ахали таоба", 12.01). Именно Саакашвили, считает Майя Николеишвили, окончательно разгромил оппозицию. В результате его волевого давления ЕНД не имеет сегодня конструктивного плана действий и мечется из одной крайности в другую.Сериал продолжается – герои те же"Эффектом Саакашвили" уже сделано максимум возможного – власть и пресса не могут этого не понимать. Тем не менее, издания продолжают отводить эксцентричному политику много места, цитируя едва ли не каждую его фразу. Видимо, издатели понимают то, чего никак не может осознать изнывающий в неволе экс-президент. Граждане на его призывы реагировать не намерены, но смотреть сам сериал в роли зрителей пока еще не против.Кстати, помимо Саакашвили, в нем занято немало других видных людей. Они удачно ему подыгрывают. Взять заявление премьера: в новом году у Грузии будет самый высокий экономический рост в масштабах… Европы ("Резонани", 14.01)?! Не больше, не меньше!.. Всесильная статистика научилась искусно манипулировать цифрами, но не пора ли правящей команде понять, что "рост" этот никак не сказывается на социально-экономическом благосостоянии подавляющей части населения. Доказывать обратное – занятие неблагодарное. Оно способствует лишь углублению политического нигилизма и бытового цинизма.Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за миллион >>Очередная серия интересна и тем, что включает непредсказуемые приключения, связанные с коронавирусом. Пока ухватившие инициативу эпидемиологи нагнетают страсти вокруг нового штамма "омикрон", в Испании обсуждается объявление ковида обычным сезонным гриппом. ВОЗ категорически против, однако Евросоюз тоже собирается начать дискуссию ("Резонанси", 13.01).Похожая картина и в Грузии, где мнение части медиков в корне расходится с позицией Центра по контролю за заболеваниями. Появился ли свет в конце тоннеля? Энергия растрачивается на споры и незаметно отодвигает на второй план другие жизненно важные проблемы. И внешние, и внутренние.Инфляция в Грузии бьет рекорды – новая статистика >>Правительство замкнулось в себе, а международная ситуация стремительно меняется, постоянно требуя осмысления. И уже тем более никому нет дела до хлебопекарен, которым без предупреждения увеличили тарифы на газ ("Резонанси", 12.01)?Не наивно ли ждать при таком стиле руководства, что продукты в Грузии наконец-то начнут дешеветь ("Квирис палитра")?!.Разное"Квеври" - неотъемлемый артефакт грузинской бытовой культуры. В зарытых в землю кувшинах выдерживают вино. Но дизайнер Звиад Цикория решил во флаконы с очертанием "квеври" разлить свои новые духи. Он уже получил патент на это решение. ("Ахали таоба", 14.01).Карло Квеладзе тесно связан со Страной Восходящего Солнца. Именно ему удалось установить, что на территории Тбилисской инфекционной больницы раньше находилось кладбище японских военнопленных. Родственники погибших увековечили их память, подарив ботаническому саду национальный символ Японии - сакуру. ("Квирис палитра")Грузинская модель Мариам Манагадзе одержала победу на международном конкурсе в Дубаи "Мисс мировая модель 2022". Видимо, не случайно некоторые корифеи моды согласны, что грузинки воплощают собой особый эталон женской красоты ("Ахали таоба", 13.01).Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, михаил саакашвили, казахстан, колумнисты, единое нацдвижение, обзор сми