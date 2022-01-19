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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

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Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России
Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России
Похоже, все, за что ни возьмется известный рэпер Моргенштерн, просто обречено на успех
2022-01-19T07:07+0400
2022-01-19T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. "Не Моргенштерн" стал вторым по популярности русскоязычным Телеграм-каналом в России за неделю.Телеграм-канал, который запустил Алишер Моргенштерн, собрал аудиторию, превышающую 911 тысяч человек. На первом месте Mash – на этом канале более миллиона подписчиков, а на третьем – Nexta Life с 860 тысячами читателей.На канале Моргенштерна можно увидеть новости разных категорий – шоу-бизнеса, крипторынка (так как сам Алишер занялся этой сферой), спорта, кино, политики и другие. Стоит отметить, что новости в канале пишутся в легкой манере, присущей Моргенштерну. Приправляется все штуками и мемами, как и обещал рэпер при запуске своего СМИ.Сейчас артист живет в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России

07:07 19.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Похоже все, за что ни возьмется известный рэпер Моргенштерн, просто обречено на успех
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. "Не Моргенштерн" стал вторым по популярности русскоязычным Телеграм-каналом в России за неделю.
Телеграм-канал, который запустил Алишер Моргенштерн, собрал аудиторию, превышающую 911 тысяч человек. На первом месте Mash – на этом канале более миллиона подписчиков, а на третьем – Nexta Life с 860 тысячами читателей.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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На канале Моргенштерна можно увидеть новости разных категорий – шоу-бизнеса, крипторынка (так как сам Алишер занялся этой сферой), спорта, кино, политики и другие. Стоит отметить, что новости в канале пишутся в легкой манере, присущей Моргенштерну. Приправляется все штуками и мемами, как и обещал рэпер при запуске своего СМИ.

"Я *** (устал) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами", – говорил тогда Алишер.

Сейчас артист живет в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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