https://sputnik-georgia.ru/20220119/telegram-kanal-morgenshterna-stal-vtorym-po-populyarnosti-v-rossii-263703983.html

Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России

Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России

Похоже, все, за что ни возьмется известный рэпер Моргенштерн, просто обречено на успех

2022-01-19T07:07+0400

2022-01-19T07:07+0400

2022-01-19T07:07+0400

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моргенштерн

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. "Не Моргенштерн" стал вторым по популярности русскоязычным Телеграм-каналом в России за неделю.Телеграм-канал, который запустил Алишер Моргенштерн, собрал аудиторию, превышающую 911 тысяч человек. На первом месте Mash – на этом канале более миллиона подписчиков, а на третьем – Nexta Life с 860 тысячами читателей.На канале Моргенштерна можно увидеть новости разных категорий – шоу-бизнеса, крипторынка (так как сам Алишер занялся этой сферой), спорта, кино, политики и другие. Стоит отметить, что новости в канале пишутся в легкой манере, присущей Моргенштерну. Приправляется все штуками и мемами, как и обещал рэпер при запуске своего СМИ.Сейчас артист живет в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес