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Телеграм-канал Моргенштерна стал вторым по популярности в России
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Похоже все, за что ни возьмется известный рэпер Моргенштерн, просто обречено на успех
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. "Не Моргенштерн" стал вторым по популярности русскоязычным Телеграм-каналом в России за неделю.
Телеграм-канал, который запустил Алишер Моргенштерн, собрал аудиторию, превышающую 911 тысяч человек. На первом месте Mash – на этом канале более миллиона подписчиков, а на третьем – Nexta Life с 860 тысячами читателей.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
На канале Моргенштерна можно увидеть новости разных категорий – шоу-бизнеса, крипторынка (так как сам Алишер занялся этой сферой), спорта, кино, политики и другие. Стоит отметить, что новости в канале пишутся в легкой манере, присущей Моргенштерну. Приправляется все штуками и мемами, как и обещал рэпер при запуске своего СМИ.
"Я *** (устал) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами", – говорил тогда Алишер.
Сейчас артист живет в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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