https://sputnik-georgia.ru/20220120/ne-poshel-by-lev-leschenko-rezko-vyskazalsya-o-morgenshterne-263737498.html

"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне

"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне

У мэтра российской эстрады есть свое мнение по поводу современных звезд хип-хопа

2022-01-20T07:07+0400

2022-01-20T07:07+0400

2022-01-20T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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даня милохин

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Народный артист РСФСР Лев Лещенко поговорил о современной музыке и своем взгляде на популярное творчество.Лев Лещенко поделился с читателями тем фактом, что впервые выступил со своими композициями в возрасте 79 лет в ночном клубе. Тогда, по словам исполнителя, на его концерт пришли примерно 800 человек возраста около 40 лет.Однако к творчеству Клавы Коки и Дани Милохина артист относится спокойнее. "Это все люди, приходящие на эстраду, в традиционный формат", – сказал певец.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, клава кока, российский шоу-бизнес, даня милохин