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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220120/ne-poshel-by-lev-leschenko-rezko-vyskazalsya-o-morgenshterne-263737498.html
"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне
"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне
У мэтра российской эстрады есть свое мнение по поводу современных звезд хип-хопа
2022-01-20T07:07+0400
2022-01-20T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
клава кока
российский шоу-бизнес
даня милохин
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Народный артист РСФСР Лев Лещенко поговорил о современной музыке и своем взгляде на популярное творчество.Лев Лещенко поделился с читателями тем фактом, что впервые выступил со своими композициями в возрасте 79 лет в ночном клубе. Тогда, по словам исполнителя, на его концерт пришли примерно 800 человек возраста около 40 лет.Однако к творчеству Клавы Коки и Дани Милохина артист относится спокойнее. "Это все люди, приходящие на эстраду, в традиционный формат", – сказал певец.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, клава кока, российский шоу-бизнес, даня милохин

"Не пошел бы": Лев Лещенко резко высказался о Моргенштерне

07:07 20.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Натия Кварцхава
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У мэтра российской эстрады есть свое мнение по поводу современных звезд хип-хопа
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Народный артист РСФСР Лев Лещенко поговорил о современной музыке и своем взгляде на популярное творчество.
Лев Лещенко поделился с читателями тем фактом, что впервые выступил со своими композициями в возрасте 79 лет в ночном клубе. Тогда, по словам исполнителя, на его концерт пришли примерно 800 человек возраста около 40 лет.

"Я бы не пошел туда, где выступают "Пошлая Молли" или Моргенштерн. Хотя не известно, может был бы повод прочитать им стихи Маяковского или сонеты Шекспира, чтобы они поняли, что существуют образцы величайшей культуры", – говорит артист.

Однако к творчеству Клавы Коки и Дани Милохина артист относится спокойнее. "Это все люди, приходящие на эстраду, в традиционный формат", – сказал певец.
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