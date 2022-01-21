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"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии "Человек года 2020"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Моргенштерна в последнее время не узнать – фанаты обеспокоены и недоумевают, что происходит с их кумиром?
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн предупредил, что в ближайшие дни не выйдет на связь с поклонниками, так как плохо себя чувствует.
"Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер", – написал Моргенштерн.
Артист не стал вдаваться в подробности и не рассказал, что конкретно его беспокоит.
Сейчас Алишер Моргенштерн живет в Дубае вместе со своей женой Диларой. Рэпер уехал из России в ноябре 2021 года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.
В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.
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