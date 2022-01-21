https://sputnik-georgia.ru/20220121/ya-umer--morgenshtern-rasskazal-o-svoem-plokhom-samochuvstvii-263759635.html

"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии

"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии

Моргенштерна в последнее время не узнать: фанаты обеспокоенны и недоумевают, что происходит с их кумиром?

2022-01-21T07:07+0400

2022-01-21T07:07+0400

2022-01-21T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн предупредил, что в ближайшие дни не выйдет на связь с поклонниками, так как плохо себя чувствует.Артист не стал вдаваться в подробности и не рассказал, что конкретно его беспокоит.Сейчас Алишер Моргенштерн живет в Дубае вместе со своей женой Диларой. Рэпер уехал из России в ноябре 2021 года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес