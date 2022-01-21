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https://sputnik-georgia.ru/20220121/ya-umer--morgenshtern-rasskazal-o-svoem-plokhom-samochuvstvii-263759635.html
"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии
"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии
Моргенштерна в последнее время не узнать: фанаты обеспокоенны и недоумевают, что происходит с их кумиром?
2022-01-21T07:07+0400
2022-01-21T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн предупредил, что в ближайшие дни не выйдет на связь с поклонниками, так как плохо себя чувствует.Артист не стал вдаваться в подробности и не рассказал, что конкретно его беспокоит.Сейчас Алишер Моргенштерн живет в Дубае вместе со своей женой Диларой. Рэпер уехал из России в ноябре 2021 года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Я умер" – Моргенштерн рассказал о своем плохом самочувствии

07:07 21.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии "Человек года 2020"
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) перед церемонией вручения ежегодной премии Человек года 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Моргенштерна в последнее время не узнать – фанаты обеспокоены и недоумевают, что происходит с их кумиром?
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн предупредил, что в ближайшие дни не выйдет на связь с поклонниками, так как плохо себя чувствует.

"Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер", – написал Моргенштерн.

Артист не стал вдаваться в подробности и не рассказал, что конкретно его беспокоит.
Сейчас Алишер Моргенштерн живет в Дубае вместе со своей женой Диларой. Рэпер уехал из России в ноябре 2021 года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в Интернете.
В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.
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