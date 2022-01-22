Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220122/youtube-zablokiroval-klip-morgenshterna-no-potom-peredumal-263765156.html
YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал
YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал
Новый трек Моргенштерна уже собрал на YouTube более шести миллионов просмотров
2022-01-22T07:07+0400
2022-01-22T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
youtube
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260115_0:0:1908:1074_1920x0_80_0_0_6aeea873d4745e51772ddb6577eaf9f6.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый клип российского рэпера Моргенштерна "Почему" был заблокирован какое-то время YouTube, однако вскоре вновь появился.При открытии видеоролика появлялась надпись: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав".В своем телеграм-канале "Не Моргенштерн" также написал об этом, отметив, что команда разбирается в причинах блокировки. Позже клип был разблокирован, однако причины блокировки не уточняются.Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.Также в песне Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260115_100:0:1716:1212_1920x0_80_0_0_eb2ffaed685c6f4fa5d182e453f13e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
youtube, моргенштерн, российский шоу-бизнес

YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал

07:07 22.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Подписаться на
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Новый трек Моргенштерна уже собрал на YouTube более шести миллионов просмотров
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый клип российского рэпера Моргенштерна "Почему" был заблокирован какое-то время YouTube, однако вскоре вновь появился.
При открытии видеоролика появлялась надпись: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав".
В своем телеграм-канале "Не Моргенштерн" также написал об этом, отметив, что команда разбирается в причинах блокировки. Позже клип был разблокирован, однако причины блокировки не уточняются.
Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.
Также в песне Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
Читайте также:
"Илюха – как русский рэп. Я подарил ему жизнь" – Моргенштерн о больном мальчике
Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ
"Благодаря связи с дьяволом": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Прилепин пожалел Бузову и Моргенштерна
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский