https://sputnik-georgia.ru/20220122/youtube-zablokiroval-klip-morgenshterna-no-potom-peredumal-263765156.html

YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал

YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал

Новый трек Моргенштерна уже собрал на YouTube более шести миллионов просмотров

2022-01-22T07:07+0400

2022-01-22T07:07+0400

2022-01-22T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

youtube

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260115_0:0:1908:1074_1920x0_80_0_0_6aeea873d4745e51772ddb6577eaf9f6.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый клип российского рэпера Моргенштерна "Почему" был заблокирован какое-то время YouTube, однако вскоре вновь появился.При открытии видеоролика появлялась надпись: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав".В своем телеграм-канале "Не Моргенштерн" также написал об этом, отметив, что команда разбирается в причинах блокировки. Позже клип был разблокирован, однако причины блокировки не уточняются.Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.Также в песне Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

youtube, моргенштерн, российский шоу-бизнес