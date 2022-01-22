https://sputnik-georgia.ru/20220122/youtube-zablokiroval-klip-morgenshterna-no-potom-peredumal-263765156.html
YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал
YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал
Новый трек Моргенштерна уже собрал на YouTube более шести миллионов просмотров
2022-01-22T07:07+0400
2022-01-22T07:07+0400
2022-01-22T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый клип российского рэпера Моргенштерна "Почему" был заблокирован какое-то время YouTube, однако вскоре вновь появился.При открытии видеоролика появлялась надпись: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав".В своем телеграм-канале "Не Моргенштерн" также написал об этом, отметив, что команда разбирается в причинах блокировки. Позже клип был разблокирован, однако причины блокировки не уточняются.Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.Также в песне Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
youtube, моргенштерн, российский шоу-бизнес
YouTube заблокировал клип Моргенштерна, но потом передумал
Новый трек Моргенштерна уже собрал на YouTube более шести миллионов просмотров
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый клип российского рэпера Моргенштерна "Почему" был заблокирован какое-то время YouTube, однако вскоре вновь появился.
При открытии видеоролика появлялась надпись: "Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю WMG [Warner Music Group]. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав".
В своем телеграм-канале "Не Моргенштерн" также написал об этом, отметив, что команда разбирается в причинах блокировки. Позже клип был разблокирован, однако причины блокировки не уточняются.
Премьера нового сингла состоялась 14 января. В своей песне Моргенштерн затронул проблемы, с которыми он столкнулся на родине, отметив, что ездит с двумя чемоданами, в одном из которых студия, а в другом – наличные.
Также в песне Моргенштерн рассказал о своих приятельских отношениях с Павлом Дуровым. Интересно, что пару дней назад Моргенштерн сообщил поклонникам, что вложил 10 миллионов рублей в криптовалюту, созданную Дуровым.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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