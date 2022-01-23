https://sputnik-georgia.ru/20220123/dushno-deputat-gosdumy-poprosil-otstat-ot-morgenshterna-i-drugikh-blogerov-263761450.html

"Душно": депутат Госдумы попросил отстать от Моргенштерна и других блогеров

"Душно": депутат Госдумы попросил отстать от Моргенштерна и других блогеров

Все в юности были... разными, но выросли и "стали спокойнее", сказал лидер партии "Новые люди" 23.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-23T07:07+0400

2022-01-23T07:07+0400

2022-01-23T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

госдума рф

моргенштерн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263761340_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_c36426d7f4589669439721eb219fb3ba.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Депутат Госдумы России, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на первом пленарном заседании призвал отстать от российских комиков, блогеров, в том числе и от Моргенштерна."Мы все с вами были 20-летними, 25-летними. Мы что, хотим, чтобы все молодые люди уехали?" - сказал Нечаев.Депутат отметил, что не хочет этого, и подчеркнул, что все были в юности разными, но выросли и "стали спокойнее"."Не затыкайте им рты, чтобы в стране не становилось душно", — заявил он.Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.В декабре Моргенштерн выпустил трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

госдума рф, моргенштерн, российский шоу-бизнес