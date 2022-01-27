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Живот болит? Нелепая поза Бузовой в бикини рассмешила Сеть
Живот болит? Нелепая поза Бузовой в бикини рассмешила Сеть
Телезвезда устроила яркую фотосессию у океана, но вместо ожидаемых комплиментов, получила критику поклонников
2022-01-27T18:08+0400
2022-01-27T18:08+0400
2022-01-27T18:08+0400
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ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова вызвала насмешки в Сети: поклонники не стали стесняться в выражениях и раскритиковали новые снимки звезды. Звезда шоу "Дом-2" улетела в Кейптаун, где, по слухам, снимается продолжение реалити-шоу "Звезды в Африке". Ольга совмещает работу с отдыхом и публикует свои яркие летние снимки, уповая на восторг фан-клуба. Но новая фотосессия звезды не понравилась фантам: Бузова подверглась жесткой критике из-за снимков в бикини. На фотографии 36-летняя телезвезда позировала на фоне океана в дерзкой позе: Ольга прогнулась в спине и продемонстрировала все изгибы своей стройной фигуры, ради которой так упорно трудится в спортзале. Но вместо восхищенных комплиментов, поклонники начали смеяться над Бузовой и оставлять язвительные комментарии. "Живот болит, Оль?"; "Последняя попытка выйти замуж"; "Глупый ракурс"; "Оля, втяни пятую точку"; "Неприлично к фотографу задом стоять"; "Как можно такое показывать?" - написали фанаты. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
ольга бузова, российский шоу-бизнес
Живот болит? Нелепая поза Бузовой в бикини рассмешила Сеть
Телезвезда устроила яркую фотосессию у океана, но вместо ожидаемых комплиментов получила критику поклонников
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова вызвала насмешки в Сети: поклонники не стали стесняться в выражениях и раскритиковали новые снимки звезды.
Звезда шоу "Дом-2" улетела в Кейптаун, где, по слухам, снимается продолжение реалити-шоу "Звезды в Африке". Ольга совмещает работу с отдыхом и публикует свои яркие летние снимки, уповая на восторг фан-клуба.
Но новая фотосессия звезды не понравилась фантам: Бузова подверглась жесткой критике из-за снимков в бикини.
На фотографии 36-летняя телезвезда позировала на фоне океана в дерзкой позе: Ольга прогнулась в спине и продемонстрировала все изгибы своей стройной фигуры, ради которой так упорно трудится в спортзале. Но вместо восхищенных комплиментов, поклонники начали смеяться над Бузовой и оставлять язвительные комментарии.
"Живот болит, Оль?"; "Последняя попытка выйти замуж"; "Глупый ракурс"; "Оля, втяни пятую точку"; "Неприлично к фотографу задом стоять"; "Как можно такое показывать?" - написали фанаты.
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