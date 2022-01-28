https://sputnik-georgia.ru/20220128/uchenye-opredelili-gruppy-krovi-s-samym-silnym-immunitetom-v-2022-godu-263950976.html

Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом в 2022 году

Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом в 2022 году

Ученые продолжают биться над загадкой и утверждают, что группа крови может быть связана с силой иммунитета человека

2022-01-28T17:19+0400

2022-01-28T17:19+0400

2022-01-28T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Вопрос, зависит ли от группы крови сила иммунитета, – волнует ведущих врачей, исследователей и биологов и в 2022 году. И вот к какому выводу пришли ученые в результате исследований.Эксперты провели исследование, в результате которого определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.Наиболее сильным иммунитетом обладают люди с четвертой группой крови – именно эта группа сильнее остальных продуцирует интерферон – белковую молекулу, отвечающую за реакцию организма на инфекционные болезни. Интерферон у людей с четвертой группой хорошо вырабатывался в организме у 92% испытуемых.Выяснилось, что носители третьей группы крови, как определили ученые, также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.Научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.Наконец, больше всего склонны к заболеваниям обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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