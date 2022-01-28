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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220128/zhertva-prodyuserov-maks-fadeev-nechayanno-unizil-buzovu-263964360.html
Жертва продюсеров: Макс Фадеев нечаянно унизил Бузову
Жертва продюсеров: Макс Фадеев нечаянно унизил Бузову
Известный музыкант и экс-продюсер группы SEREBRO прошелся по творчеству звезды и удивил всех поклонников
2022-01-28T17:50+0400
2022-01-28T17:50+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
максим фадеев
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Российский продюсер Макс Фадеев оценил творчество певицы Ольги Бузовой: музыкант нечаянно унизил звезду в новом интервью. 36-летняя Бузова несколько лет совмещает работу ведущей и певицы. Девушка сумела пробиться из шоу "Дом-2" на сцену и теперь считается чуть ли не главной звездой российского шоу-бизнеса. Но не все коллеги Бузовой любят ее творчество, это недавно доказал Максим Фадеев. В новом интервью бывший продюсер группы SEREBRO оценил таланты Бузовой: Фадеев не стал говорить плохие слова, но тонко намекнул, что "бедная" Ольга стала "жертвой" ушлых продюсеров. А после добавил, что Ольга старается прыгнуть выше своей головы, а на самом деле ей нужно было остановиться на профессии телеведущей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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ольга бузова, максим фадеев, российский шоу-бизнес

Жертва продюсеров: Макс Фадеев нечаянно унизил Бузову

17:50 28.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер и композитор Максим Фадеев
Продюсер и композитор Максим Фадеев - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Известный музыкант и экс-продюсер группы SEREBRO прошелся по творчеству звезды и удивил всех поклонников
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Российский продюсер Макс Фадеев оценил творчество певицы Ольги Бузовой: музыкант нечаянно унизил звезду в новом интервью.
36-летняя Бузова несколько лет совмещает работу ведущей и певицы. Девушка сумела пробиться из шоу "Дом-2" на сцену и теперь считается чуть ли не главной звездой российского шоу-бизнеса. Но не все коллеги Бузовой любят ее творчество, это недавно доказал Максим Фадеев.
В новом интервью бывший продюсер группы SEREBRO оценил таланты Бузовой: Фадеев не стал говорить плохие слова, но тонко намекнул, что "бедная" Ольга стала "жертвой" ушлых продюсеров.

"Никогда не буду осуждать эту девочку, которая пытается зарабатывать деньги любым способом. Люди рядом с ней толкают ее на разные странные поступки. Поэтому вина тут не Бузовой, а тех, кто легализует ее как певицу и актрису. Я имею в виду продюсеров, руководителей телеканалов и театров", - высказался Фадеев в разговоре с журналистами АиФ.

А после добавил, что Ольга старается прыгнуть выше своей головы, а на самом деле ей нужно было остановиться на профессии телеведущей.
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