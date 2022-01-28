https://sputnik-georgia.ru/20220128/zhertva-prodyuserov-maks-fadeev-nechayanno-unizil-buzovu-263964360.html

Жертва продюсеров: Макс Фадеев нечаянно унизил Бузову

Жертва продюсеров: Макс Фадеев нечаянно унизил Бузову

Известный музыкант и экс-продюсер группы SEREBRO прошелся по творчеству звезды и удивил всех поклонников

2022-01-28T17:50+0400

2022-01-28T17:50+0400

2022-01-28T17:50+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

максим фадеев

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24686/48/246864894_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_ab4f41bfb5a393e2f73f2f2678611aba.jpg

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Российский продюсер Макс Фадеев оценил творчество певицы Ольги Бузовой: музыкант нечаянно унизил звезду в новом интервью. 36-летняя Бузова несколько лет совмещает работу ведущей и певицы. Девушка сумела пробиться из шоу "Дом-2" на сцену и теперь считается чуть ли не главной звездой российского шоу-бизнеса. Но не все коллеги Бузовой любят ее творчество, это недавно доказал Максим Фадеев. В новом интервью бывший продюсер группы SEREBRO оценил таланты Бузовой: Фадеев не стал говорить плохие слова, но тонко намекнул, что "бедная" Ольга стала "жертвой" ушлых продюсеров. А после добавил, что Ольга старается прыгнуть выше своей головы, а на самом деле ей нужно было остановиться на профессии телеведущей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

ольга бузова, максим фадеев, российский шоу-бизнес