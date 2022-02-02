https://sputnik-georgia.ru/20220202/ubiystvo-rossiyanki-v-gruzii-obvinyaemye-ostanutsya-v-zaklyuchenii-264101043.html

Убийство россиянки в Грузии: обвиняемые останутся в заключении

Убийство россиянки в Грузии: обвиняемые останутся в заключении

На скамье подсудимых три человека, всем им грозит тюремное заключение до 20 лет или пожизненное 02.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-02T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил обвиняемых в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой в тюрьме.Шаталова была застрелена в Тбилиси 18 октября 2021 года. Преступление произошло возле дома, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. По делу задержаны трое – Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев, которые не признают вину.На процессе в среду защита потребовала отвода прокурора и освобождения подзащитных под залог, однако суд не удовлетворил ни одно из этих ходатайств.Убийство гражданки России в Тбилиси: задержанным ужесточили обвинение>>Рассмотрение дела продолжится 9 февраля.В ходе расследования, проведенного МВД, выяснилось, что 18 октября прошлого года, Латария и Хасия на автомобиле последнего подъехали к дому, в котором проживала Шаталова. Латария подстерег жертву выстрелил в нее несколько раз из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте. Латария и Хасая сразу же скрылись.В тот же день, 18 октября, Хасия, который скрывался в квартире третьего задержанного Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших с обыском, угрожая им гранатой с выдернутой чекой. В это время за друга заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, последний прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояние гранату в полицейских, находящихся на улице у дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась. Латария и Хасия были задержаны.Латария и Раджаеву грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение, а Хасия – от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Что известно о ШаталовойШаталова стала известна общественности более года назад после интервью грузинским СМИ. Молодая женщина рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе.Шаталова долгое время сожительствовала с Беридзе и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер.После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что оказалось неприемлемым для семьи Шаталовой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/ubiystvo-grazhdanki-rossii-v-tbilisi-semya-shatalovoy-trebuet-nakazat-zakazchika-262495329.html

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