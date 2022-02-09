https://sputnik-georgia.ru/20220209/uchenye-rasskazali-u-kakoy-gruppy-krovi-immunitet-silnee-264255838.html
Ученые рассказали, у какой группы крови иммунитет сильнее
Ученые рассказали, у какой группы крови иммунитет сильнее
Связь между группой кровью и иммунитетом человека все же существует, утверждают ученые
2022-02-09T06:51+0400
2022-02-09T06:51+0400
2022-02-09T06:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ученые в результате масштабного исследования определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.Этот вопрос давно волнует врачей и вот появились очевидные доказательства. Как объясняют медики, интерфероны – это общее название ряда белков со сходными свойствами, которые способствуют активации иммунитета, усиливают продукцию и созревание клеток, запускающих формирование качественного иммунного ответа.Да и носителям третьей группы крови повезло не меньше. Как определили ученые, они также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.Что касается остальных групп, научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.К сожалению, больше всего склонны к заболеваниям обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лика Пирвели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062276_574:0:1853:1279_100x100_80_0_0_2d7a5be64544923969a4334e565455e6.jpg
наука, новости, здоровье, общество, советы врачей
Ученые рассказали, у какой группы крови иммунитет сильнее
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Связь между группой кровью и иммунитетом человека все же существует, утверждают ученые
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Ученые в результате масштабного исследования определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.
Этот вопрос давно волнует врачей и вот появились очевидные доказательства. Как объясняют медики, интерфероны – это общее название ряда белков со сходными свойствами, которые способствуют активации иммунитета, усиливают продукцию и созревание клеток, запускающих формирование качественного иммунного ответа.
Выяснилось, что самым сильным иммунитетом могут похвастаться люди с четвертой группой крови – именно эта группа сильнее остальных продуцирует интерферон – белковую молекулу, отвечающую за реакцию организма на инфекционные болезни. Интерферон у людей с четвертой группой хорошо вырабатывался в организме у 92% испытуемых.
Да и носителям третьей группы крови повезло не меньше. Как определили ученые, они также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.
Что касается остальных групп, научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.
К сожалению, больше всего склонны к заболеваниям обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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