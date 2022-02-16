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Муж погибшего на съемках кинооператора подал в суд на Алека Болдуина
Муж погибшего на съемках кинооператора подал в суд на Алека Болдуина
Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, утверждает истец 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T10:07+0400
2022-02-16T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Супруг Галины Хатчинс, погибшего от случайного выстрела на съемках вестерна "Ржавчина" кинооператора, подал иск на актера Алека Болдуина, а также на причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.Ответчики были способны предотвратить трагедию, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности, считает истец."Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, если бы они считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съемках... вместо того, чтобы экономить на процедурах безопасности там, где человеческая жизнь поставлена на карту, торопясь уложиться в график и игнорируя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности", – отмечено в документе.Несчастный случай произошел в октябре 2021 года. Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", во время репетиции одного из эпизодов произвел выстрел из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Выстрел оказался фатальным – в результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был ранен. В свою защиту знаменитый актер категорически заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. Полиция в США ведет расследование инцидента.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, алекс болдуин, алек болдуин, новости, в мире, сша
Муж погибшего на съемках кинооператора подал в суд на Алека Болдуина
10:07 16.02.2022 (обновлено: 10:22 16.02.2022) Подписаться на
Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, утверждает истец
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Супруг Галины Хатчинс, погибшего от случайного выстрела на съемках вестерна "Ржавчина" кинооператора, подал иск на актера Алека Болдуина, а также на причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы.
"Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Раст", что имело фатальные последствия", – сказано в иске, направленном в окружной суд штата Нью-Мексико.
Ответчики были способны предотвратить трагедию, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности, считает истец.
"Галина Хатчинс заслуживала жизни, и ответчики были в силах предотвратить ее смерть, если бы они считали священным свой долг защищать безопасность каждого человека на съемках... вместо того, чтобы экономить на процедурах безопасности там, где человеческая жизнь поставлена на карту, торопясь уложиться в график и игнорируя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности", – отмечено в документе.
Несчастный случай произошел в октябре 2021 года. Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", во время репетиции одного из эпизодов произвел выстрел из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Выстрел оказался фатальным – в результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.
В свою защиту знаменитый актер категорически заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. Полиция в США ведет расследование инцидента.
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