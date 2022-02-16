https://sputnik-georgia.ru/20220216/vayb-eyforii-zhena-morgenshterna-podelilas-goryachimi-foto-264468903.html

"Вайб эйфории": жена Моргенштерна поделилась "горячими" фото

"Вайб эйфории": жена Моргенштерна поделилась "горячими" фото

Чувственно, дерзко и местами нежно: блогер Дилара очаровала подписчиков пикантной фотосессией

2022-02-16T07:19+0400

2022-02-16T07:19+0400

2022-02-16T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram серией пикантных фотографий ко Дню cвятого Валентина.Дилара опубликовала кадры атмосферной и чувственной фотосессии в дерзком наряде. Свой образ – белая рубашки и мини-юбка – она дополнила галстуком, который на фото исполнял роль поводка. "Вишенкой на торте" стало черное нижнее белье, которое видно под рубашкой.Поклонникам пришлась по вкусу подобная фотосессия. Пользователи написали девушке множество положительных комментариев. "Какая красивая", "Вайб эйфории", "Очень нежная", "Дилара, ты прекрасна", – пишут под фолловеры.Сейчас Дилара в основном живет в Дубае вместе с Моргенштерном, однако иногда приезжает в Москву. У девушки есть свой бизнес – Дилара руководит салоном красоты.Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

дилара зинатуллина, моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес