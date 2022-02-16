Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220216/vayb-eyforii-zhena-morgenshterna-podelilas-goryachimi-foto-264468903.html
"Вайб эйфории": жена Моргенштерна поделилась "горячими" фото
"Вайб эйфории": жена Моргенштерна поделилась "горячими" фото
Чувственно, дерзко и местами нежно: блогер Дилара очаровала подписчиков пикантной фотосессией
2022-02-16T07:19+0400
2022-02-16T09:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дилара зинатуллина
моргенштерн
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0f/264468402_0:176:1051:767_1920x0_80_0_0_8d7469fc5f6d1ab8acca7b9d61723916.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram серией пикантных фотографий ко Дню cвятого Валентина.Дилара опубликовала кадры атмосферной и чувственной фотосессии в дерзком наряде. Свой образ – белая рубашки и мини-юбка – она дополнила галстуком, который на фото исполнял роль поводка. "Вишенкой на торте" стало черное нижнее белье, которое видно под рубашкой.Поклонникам пришлась по вкусу подобная фотосессия. Пользователи написали девушке множество положительных комментариев. "Какая красивая", "Вайб эйфории", "Очень нежная", "Дилара, ты прекрасна", – пишут под фолловеры.Сейчас Дилара в основном живет в Дубае вместе с Моргенштерном, однако иногда приезжает в Москву. У девушки есть свой бизнес – Дилара руководит салоном красоты.Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0f/264468402_0:78:1051:866_1920x0_80_0_0_03ca5e815bc074cf7067b016c8b78228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дилара зинатуллина, моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

"Вайб эйфории": жена Моргенштерна поделилась "горячими" фото

07:19 16.02.2022 (обновлено: 09:20 16.02.2022)
© Instagram / influesiiБлогер Дилара Зинатуллина
Блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2022
© Instagram / influesii
Подписаться наGoogle news
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Чувственно, дерзко и местами нежно – блогер Дилара очаровала подписчиков пикантной фотосессией
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в Instagram серией пикантных фотографий ко Дню cвятого Валентина.
Дилара опубликовала кадры атмосферной и чувственной фотосессии в дерзком наряде. Свой образ – белая рубашки и мини-юбка – она дополнила галстуком, который на фото исполнял роль поводка. "Вишенкой на торте" стало черное нижнее белье, которое видно под рубашкой.
Поклонникам пришлась по вкусу подобная фотосессия. Пользователи написали девушке множество положительных комментариев. "Какая красивая", "Вайб эйфории", "Очень нежная", "Дилара, ты прекрасна", – пишут под фолловеры.
Сейчас Дилара в основном живет в Дубае вместе с Моргенштерном, однако иногда приезжает в Москву. У девушки есть свой бизнес – Дилара руководит салоном красоты.
Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
Читайте также:
"Боже, какая красивая": жена Моргенштерна показала откровенное видео
Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию
Жена Моргенштерна похвасталась роскошной жизнью – ФОТО
Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе
"Это печально": психолог о влиянии Моргенштерна на подростков
Моргенштерн попал в список звезд с привлекательным телом
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала