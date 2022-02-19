https://sputnik-georgia.ru/20220219/vse-mashiny-v-garazhe-morgenshtern-obvinil-smi-v-dezinformatsii-264563373.html

"Все машины в гараже": Моргенштерн обвинил СМИ в дезинформации

"Все машины в гараже": Моргенштерн обвинил СМИ в дезинформации

Ранее в СМИ распространилась информация, что судебные приставы наложили арест на автопарк музыканта

2022-02-19T07:11+0400

2022-02-19T07:11+0400

2022-02-19T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн прокомментировал новость о том, что его автопарк арестовали.Моргенштерн пояснил ситуацию в своем Telegram-канале "Не Моргенштерн". Артист отметил, что никто машины не арестовывал, а тех, кто распространил эту информацию, назвал "желтушными"."Все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами). После оплаты восьми штрафов на колоссальные 9,5 тысяч рублей, эти запреты автоматически спадут", – написал рэпер.Ранее в СМИ распространилась информация, что на два спорткара рэпера Моргенштерна, каждый примерно по 18 миллионов рублей, трехлетний McLaren и шестилетний Porsche, наложены ограничения– запрет на регистрационные действия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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