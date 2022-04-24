https://sputnik-georgia.ru/20220424/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusom-sostavilo-92-266202102.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавирусом составило 92

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавирусом составило 92

Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 319 инфицированных 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T10:55+0400

2022-04-24T10:55+0400

2022-04-24T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 92, скончались три пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 255 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 241 человек, а с начала пандемии – 1 635 791. Скончались 16 800.За сутки сделано 6 708 тестов на коронавирус, в том числе 5 261 на антиген и 1 447 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,37%, за последние 14 дней – 1,2%, за последние семь дней – 1,15%.К этому времени сделано 2 877 150 прививки, в том числе за последние сутки – 98.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 319 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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