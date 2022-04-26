https://sputnik-georgia.ru/20220426/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-62-266232781.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 62

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 62

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 333 инфицированных 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T11:02+0400

2022-04-26T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 62, ни один пациент не скончался, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 375 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 104 человека, а с начала пандемии – 1 636 108. Скончались 16 800.За сутки сделано 4 576 тестов на коронавирус, в том числе 3 245 на антиген и 1 331 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,35%, за последние 14 дней – 1,13%, за последние семь дней – 1,05%.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 333 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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общество, грузия, новости, минздрав, коронавирус covid-19