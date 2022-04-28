https://sputnik-georgia.ru/20220428/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-132-266282107.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 132
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 132
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 302 инфицированных 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T10:46+0400
2022-04-28T10:46+0400
2022-04-28T10:59+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
коронавирус в грузии
грузия
новости
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452641_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d03d8305c8e6b3961793c2ba2596a6e2.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 132, три пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 797 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 332 человека, а с начала пандемии – 1 636 520. Скончались 16 805.За сутки сделано 20 549 тестов на коронавирус, в том числе 19 451 на антиген и 1 098 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,64%, за последние 14 дней – 1,1%, за последние семь дней – 1,02%.К этому времени сделано 2 879 499 прививок, в том числе за последние сутки – 951.Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 302 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452641_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_05ee2213eee186750aa3711cdd78c2d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 132
10:46 28.04.2022 (обновлено: 10:59 28.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 302 инфицированных
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 132, три пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 797 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 332 человека, а с начала пандемии – 1 636 520. Скончались 16 805.
За сутки сделано 20 549 тестов на коронавирус, в том числе 19 451 на антиген и 1 098 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,64%, за последние 14 дней – 1,1%, за последние семь дней – 1,02%.
К этому времени сделано 2 879 499 прививок, в том числе за последние сутки – 951.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 302 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Власти Пекина ужесточили меры
контроля и профилактики СOVID-19
Глава Минздрава выразил недовольство
в связи с темпом вакцинации в Грузии
Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе
Когда завершится пандемия? Три возможных сценария
от Гамкрелидзе
В Индии выявили случай нового штамма
коронавируса