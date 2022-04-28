https://sputnik-georgia.ru/20220428/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-132-266282107.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 132

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 132

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 302 инфицированных 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T10:46+0400

2022-04-28T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 132, три пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 797 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 332 человека, а с начала пандемии – 1 636 520. Скончались 16 805.За сутки сделано 20 549 тестов на коронавирус, в том числе 19 451 на антиген и 1 098 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,64%, за последние 14 дней – 1,1%, за последние семь дней – 1,02%.К этому времени сделано 2 879 499 прививок, в том числе за последние сутки – 951.Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19 >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 302 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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