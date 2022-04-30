https://sputnik-georgia.ru/20220430/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-153-266331245.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 153
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 153
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 293 инфицированных 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T10:51+0400
2022-04-30T10:51+0400
2022-04-30T11:34+0400
шестая волна
общество
грузия
новости
здравоохранение в грузии
коронавирус covid-19
коронавирус в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696100_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_b46ca525d9409bfa0a4a2509a940161c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 153, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 098 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 237 человек, а с начала пандемии – 1 637 037. Скончались 16 807.За сутки сделано 22 312 тестов на коронавирус, в том числе 20 223 на антиген и 2 089 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,69%, за последние 14 дней – 1,01%, за последние семь дней – 0,87%.К этому времени сделано 2 882 075 прививок, в том числе за последние сутки – 1 110.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 293 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264696100_0:265:2376:2047_1920x0_80_0_0_df3c05cfdab7f05c3034aa7a9249563d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 153
10:51 30.04.2022 (обновлено: 11:34 30.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 293 инфицированных
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 153, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 098 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 237 человек, а с начала пандемии – 1 637 037. Скончались 16 807.
За сутки сделано 22 312 тестов на коронавирус, в том числе 20 223 на антиген и 2 089 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,69%, за последние 14 дней – 1,01%, за последние семь дней – 0,87%.
К этому времени сделано 2 882 075 прививок, в том числе за последние сутки – 1 110.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 293 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат
против COVID-19
Власти Пекина ужесточили меры
контроля и профилактики СOVID-19
Глава Минздрава выразил недовольство
в связи с темпом вакцинации в Грузии
Когда завершится пандемия? Три возможных сценария
от Гамкрелидзе
В Индии выявили случай нового штамма
коронавируса