https://sputnik-georgia.ru/20220430/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-153-266331245.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 153

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 153

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 293 инфицированных 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 153, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 098 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 237 человек, а с начала пандемии – 1 637 037. Скончались 16 807.За сутки сделано 22 312 тестов на коронавирус, в том числе 20 223 на антиген и 2 089 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,69%, за последние 14 дней – 1,01%, за последние семь дней – 0,87%.К этому времени сделано 2 882 075 прививок, в том числе за последние сутки – 1 110.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 293 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

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общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии