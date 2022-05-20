https://sputnik-georgia.ru/20220520/gruzinskiy-khleb---kulinarnyy-brend-zhitnitsa-ili-garant-prodovolstvennoy-bezopasnosti-266786030.html

Грузинский хлеб - кулинарный бренд, житница или гарант продовольственной безопасности

Грузинский хлеб - кулинарный бренд, житница или гарант продовольственной безопасности

С понятием "грузинский хлеб" мы обычно связываем знаменитый грузинский лаваш – аппетитное чудо древних кулинарных традиций. Но, прежде всего, это все же... 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T18:18+0400

2022-05-20T18:18+0400

2022-05-20T18:18+0400

грузия

экономика

индия

продукты питания

зерно

колумнисты

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Так считают ученые-аграрии и опытные эксперты. Их позицию подкрепляет драматическое обстоятельство – мировой рынок продовольствия все болезненней реагирует на любые колебания и негативные импульсы. Между тем, продовольственную безопасность давно принято ставить в один ряд с оборонным потенциалом государства.Каждая страна сегодня ставит на первое место заботу о себеНа днях Индия приняла решение о запрете экспорта пшеницы, неожиданно получившее огромный резонанс на мировых рынках и в политических кругах. По мнению аналитиков, запрет особенно сильно ударит по бедным слоям населения Азии и Африки. Министры сельского хозяйства "большой семерки" единодушно осудили решение индийского правительства. Хотя все, конечно, обстоит далеко не так просто и не столь однозначно.Для начала сошлемся на заявление премьера Ираклия Гарибашвили, который заверил: в Грузии более чем достаточно запасов муки и пшеницы. Добавив, что ажиотаж внутри страны был создан абсолютно искусственно. Вроде бы позиция Индии интересов Грузии действительно не затрагивает – мы там пшеницу в ней не закупаем. Тем не менее, ситуация сама по себе примечательна и даже весьма поучительна для нас.В Индии запретили экспорт пшеницы из страны >>Вряд ли кто рискнет утверждать, что продовольственная безопасность нашей страны надежно гарантирована в условиях обострившейся международной обстановки. Напомню, в продуктовой корзине таких не отличающихся богатством стран, как Грузия, роль и доля хлеба неадекватно велики. И это едва ли не крупная социальная проблема. Собственными силами мы в настоящее время удовлетворяем лишь 15% потребности в пшенице. При этом резервные источники для ее закупки на случай кризисной ситуации до сих пор не найдены. Процессы же, как видим, развиваются далеко не в лучшую сторону.Решение индийских властей привело к резким ценовым всплескам на товарных биржах. Это не на шутку настораживает. Еще недавно вряд ли кто стал бы рассматривать подобный запрет как серьезный повод для беспокойства. Даже будучи вторым (после Китая) производителем пшеницы, Индия заполняет собой лишь 1% ее общемирового экспорта. В качестве первоочередной задачи она рассматривает удовлетворение внутренних нужд.Однако события на Украине – а на эту страну вкупе с Россией приходилось примерно 30% всего пшеничного экспорта – привели к деформации сложившихся связей и торговых отношений. Это случилось как в силу экономических санкций, так и в результате обстоятельств военного характера. По сведениям Мартина Фрика – директора Всемирной продовольственной программы ООН, в украинских портах скопилось 4,5 миллиона тонн неотгруженных зерновых.Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO >>Надо полагать, Индия рассматривалась в качестве резервного источник для поставок зерна. Однако дали о себе знать несколько негативных факторов. Прежде всего, урожай пшеницы оказался ниже расчетных 110 млн. тонн и составил всего 100 млн. И если озабоченность функционеров "большой семерки" вполне объяснима, аналогично можно решительно понять и позицию индийского правительства. Которое вдобавок серьезно обеспокоено колебанием мировых цен на пшеницу. Они на глазах выросли почти вдвое, а в последние дни стоимость за тонну достигла исторического пика – 455 долларов США.Согласно прогнозам Всемирного банка, цена на продукты повсеместно вырастет к 2025 году в среднем на 35%. А число голодающих превысит 1,5 млрд. Индия с огромной численностью населения не может не осознавать всей степени надвигающейся угрозы. Таким образом, не вызывает сомнений, что правительство действует, руководствуясь исключительно заботой о гражданах своей страны.Посол РФ в США пояснил, с чем связан глобальный продовольственный кризис >>Как, собственно, поступило бы в подобном случае любое уважающее себя государство. Этот вектор продовольственной безопасности весьма актуален сегодня и для Грузии."Село ведет себя браво, когда правительство мыслит здраво"Приблизительно так, выдержав рифму, можно перевести по смыслу заголовок-двустишие в "Сакартвелос Республика" (22.04) – "სოფელი ღონიერია, როცა მთავრობა გონიერია". Слегка перефразировав народную мудрость, автор умело, одним коротким мазком выразил суть стоящих перед аграрным сектором страны проблем.В этом смысле в упомянутом выше заявлении Ираклия Гарибашвили обнадеживает информация о том, что через месяц-полтора мы получим собственный урожай пшеницы. Она, прямо скажем, внушает гораздо больше оптимизма на будущее, чем висящее на политическом волоске пополнение импортных запасов.Тем более, что обстановка на рынке хлебобулочных изделий складывается довольно драматически. Очередная волна подорожания началось на месяц раньше, чем предсказывали эксперты. Стоимость стандартной буханки заводского хлеба уже поднялась на 10 тетри и, не исключено, на этом не остановится. Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии? >>Прежде цену удавалось сдерживать за счет государственных субсидий. Но такая практика, по мнению руководителя одного из предприятий Лали Купатадзе, утратила смысл: экономисты не в состоянии просчитать основной ориентир – как будет развиваться ситуация с закупками зерна. Существует реальная вероятность того, что бюджетные средства уйдут впустую и лишь усугубят неизбежный скачок.Изменения в таможенной политике главного поставщика – Российской Федерации, уже привели к изменению структуры ввоза. Они стимулировали увеличение удельного веса пшеничной муки при сокращении доли зерновой пшеницы. Это создало трудности со сроками хранения резервного сырья для выпечки хлеба, а также привело к остановке некоторых крупных мелькомбинатов.Тем временем, считает профессор Паата Когуашвили, в стране существуют все условия для наращивания собственного производства пшеницы – традиции, практические навыки, необходимые мощности. А главное – благодатный внутренний рынок. Газета приводит данные о том, что с 2020 года производство грузинской пшеницы выросло на 35%. Однако для рационального баланса импортозамещение следует интенсивно продолжить. Цель – довести объем урожая в 2027 году до 440 тыс. тонн, добившись тем самым покрытия собственными силами 60-65% внутреннего спроса.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу >>Правительство предпринимает ощутимые шаги в этом направлении. Первый заместитель министра сельского хозяйства Георгий Ханишвили подтвердил, что площадь орошаемых земель в стране расширилась за последнее время в 4 раза. С 4 до 40 увеличилось количество насосных станций. К сожалению, пока это лишь повод, чтобы обнадеживающе заявить: мелиорация в Грузии возвращает свое первоначальное лицо. И тем самым косвенно признать, сколько времени было потеряно впустую.Пандемия и последующие геополитические процессы показали, что Грузия забежала несколько вперед, опрометчиво перенеся все акценты на глобальное разделение труда. Подчеркнем – в ущерб комплексному развитию местного потенциала. Курс оказался недостаточно прочно подкреплен нравственно-политическими компонентами. Что обернулось сложностями всему миру и, в частности, сильно осложнило обеспечение продовольственной безопасности Грузии. В том числе, сугубо политически…Кое-кто недовольно проворчит: легко рассуждать задним умом. Не стану спорить – возражение справедливое. Но все равно обидно, поскольку речь сегодня идет уже не о восстановлении аграрного сектора, а о его ускоренном формировании практически с нуля. И пока нет полной убежденности в том, что наше руководство сумеет остаться до конца последовательным и настойчивым в этих вопросах.Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO >>Впрочем, хочется верить, что, даже невзирая на неблагоприятные глобальные факторы, оно проявит необходимую экономическую предприимчивость и твердую политическую волю!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, экономика, индия, продукты питания, зерно, колумнисты