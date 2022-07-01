https://sputnik-georgia.ru/20220701/informatsiya-o-rassledovanii-prestupleniy-protiv-smi-v-gruzii-stanet-publichnoy-268094027.html

Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной

Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной

Лидер "Грузинской мечты" озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T19:55+0400

2022-07-01T19:55+0400

2022-07-01T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Власти Грузии заявили о готовности обнародовать больше информации о расследовании преступлений против журналистов и меньшинств.Одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является обеспечение достойной медиасреды, эффективное расследование преступлений против журналистов и эффективное реагирование на насилие в отношении групп меньшинств.Кобахидзе озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий, которые составила Еврокомиссия, в пятницу после заседания политсовета "Грузинской мечты". Среди условий - судебная реформа, деолигархизация, решение проблемы политической поляризации, усиление независимости Антикоррупционного агентства и другие."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>На прошлой неделе статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Читайте также:

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз