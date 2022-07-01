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Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной
Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной
Лидер "Грузинской мечты" озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T19:55+0400
2022-07-01T19:55+0400
2022-07-01T19:55+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Власти Грузии заявили о готовности обнародовать больше информации о расследовании преступлений против журналистов и меньшинств.Одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является обеспечение достойной медиасреды, эффективное расследование преступлений против журналистов и эффективное реагирование на насилие в отношении групп меньшинств.Кобахидзе озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий, которые составила Еврокомиссия, в пятницу после заседания политсовета "Грузинской мечты". Среди условий - судебная реформа, деолигархизация, решение проблемы политической поляризации, усиление независимости Антикоррупционного агентства и другие."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>На прошлой неделе статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Читайте также:
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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз
Информация о расследовании преступлений против СМИ в Грузии станет публичной
Лидер "Грузинской мечты" озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Власти Грузии заявили о готовности обнародовать больше информации о расследовании преступлений против журналистов и меньшинств.
Одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз является обеспечение достойной медиасреды, эффективное расследование преступлений против журналистов и эффективное реагирование на насилие в отношении групп меньшинств.
"Комитет по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел обеспечит публичность информации по расследованию всех соответствующих дел", - сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Кобахидзе озвучил детальный план по выполнению всех 12 условий, которые составила Еврокомиссия, в пятницу после заседания политсовета "Грузинской мечты". Среди условий - судебная реформа, деолигархизация, решение проблемы политической поляризации, усиление независимости Антикоррупционного агентства и другие.
На прошлой неделе статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
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