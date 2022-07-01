https://sputnik-georgia.ru/20220701/kak-v-gruzii-usilyat-borbu-s-korruptsiey-268095268.html

Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией

Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией

При парламентском комитете по юридическим вопросам будет создана рабочая группа, в которую войдут члены парламента из всех парламентских партий 01.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Парламент Грузии разработает концепцию по усилению борьбы с коррупцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе.Проведение антикоррупционных мероприятий является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Как отметил Кобахидзе, в состав рабочей группы войдут члены парламента из всех парламентских партий, а также администрации правительства, прокуратуры, Службы государственной безопасности и гражданского общества."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>Соответствующие законопроекты будут инициированы в парламенте не позднее 19 октября и будут приняты законодательным органом до 1 декабря.Читайте также:

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, грузия - ес, коба кобидзе, грузия против коррупции