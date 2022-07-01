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Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией
Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией
При парламентском комитете по юридическим вопросам будет создана рабочая группа, в которую войдут члены парламента из всех парламентских партий 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T21:43+0400
2022-07-01T21:43+0400
2022-07-01T21:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Парламент Грузии разработает концепцию по усилению борьбы с коррупцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе.Проведение антикоррупционных мероприятий является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Как отметил Кобахидзе, в состав рабочей группы войдут члены парламента из всех парламентских партий, а также администрации правительства, прокуратуры, Службы государственной безопасности и гражданского общества."Грузинская мечта" разработала план по сокращению поляризации>>Соответствующие законопроекты будут инициированы в парламенте не позднее 19 октября и будут приняты законодательным органом до 1 декабря.Читайте также:
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, грузия - ес, коба кобидзе, грузия против коррупции
Как в Грузии усилят борьбу с коррупцией
21:43 01.07.2022 (обновлено: 21:53 01.07.2022)
При парламентском комитете по юридическим вопросам будет создана рабочая группа, в которую войдут члены парламента из всех парламентских партий
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Парламент Грузии разработает концепцию по усилению борьбы с коррупцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе.
Проведение антикоррупционных мероприятий является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
"При парламентском комитете по юридическим вопросам будет создана рабочая группа, которая подготовит концепцию консолидации антикоррупционных функций и предложения для обеспечения дальнейшего институционального усиления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Как отметил Кобахидзе, в состав рабочей группы войдут члены парламента из всех парламентских партий, а также администрации правительства, прокуратуры, Службы государственной безопасности и гражданского общества.
Соответствующие законопроекты будут инициированы в парламенте не позднее 19 октября и будут приняты законодательным органом до 1 декабря.
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