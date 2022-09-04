https://sputnik-georgia.ru/20220904/credit-suisse-mozhet-poyti-na-sokraschenie-rabochikh-mest-270074118.html

Credit Suisse может пойти на сокращение рабочих мест

Credit Suisse может пойти на сокращение рабочих мест

Компания планирует сократить расходы до 15,5 млрд швейцарских франков в среднесрочной перспективе 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T18:05+0400

2022-09-04T18:05+0400

2022-09-04T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse рассматривает возможность сокращения пяти тысяч рабочих мест, чтобы сократить расходы, сообщают СМИ.Масштабы потенциального сокращения рабочих мест подчеркивают проблемы, стоящие перед Credit Suisse и его новым исполнительным директором, когда он пытается восстановить стабильность компании после серии скандалов, говорится в сообщении.По данным СМИ, о плане сокращения рабочих мест в самом банке речь не идет. Организация назвала 2022 год "переходным" и опровергла слухи о том, что она может быть продана или обанкротиться.В Credit Suisse меняется руководство >>"Компания планирует сократить расходы до 15,5 млрд швейцарских франков в среднесрочной перспективе, хотя не говорили, что будут сокращать рабочие места", - отмечается в сообщении.Новому исполнительному директору банка Ульриху Кернеру было поручено сократить расходы более чем на один миллиард, чтобы помочь банку оправиться от серии неудач и скандалов. Кернер сменил Томаса Готтштейна на посту главы банка в августе после бурных двух лет, отмеченных большими потерями, редким вердиктом швейцарского банка и падением цены его акций на 40%.Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе>>Репутация банка Credit Suisse пострадала после скандала с бывшим менеджером банка Патрисом Лескодроном, который управлял личными состояниями выходцев из постсоветских стран, среди которых экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили.Дело против Credit Suisse LifeПосле продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Депозит в размере 755 миллионов долларов Иванишвили внес в офис Credit Suisse Life на Бермудских островах. Этот взнос был в форме "страховой премии", и швейцарский банк отвечал за его вложение.В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических действий.Адвокат: дело Иванишвили против швейцарского банка не является государственным >>Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.В 2016 году было открыто дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам - 607 350 000 долларов. Решение последовало за мартовским постановлением, согласно которому CS Life несет ответственность за непринятие надлежащих мер для предотвращения мошенничества и ненадлежащее управление счетами.MKD Law: трасты Credit Suisse не отвечают на письма представителей Иванишвили >>Суд удовлетворил ходатайство защиты вкладчиков и обязал Credit Suisse Life депонировать деньги на специально отведенный счет в одном из швейцарских банков. Непосредственно пострадавшие вкладчики пока не смогут получить деньги, так как Credit Suisse Life подал апелляцию.Иванишвили VS трастыВ начале мая Иванишвили подал в суд Гернси на трастовую компанию Green Vals Trust из-за ограничения доступа Иванишвили к его активам и распоряжения ими.Эти финансовые активы изначально были в Credit Suisse, но после обнаружения мошенничества Иванишвили решил перенести их в другой банк. Хотя из-за текущего судебного разбирательства и из-за ограничений, связанных с изменением ответственного за управление деньгами субъекта, эти финансовые активы вновь остались под управлением Green Vals Trust.Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>Эти деньги не оспариваются ни на Бермудах, ни в Сингапуре, ни в Швейцарии, соответственно, как говорит защита Иванишвили, он имеет полное право распоряжаться ими. Несмотря на многочисленные запросы, Green Vals Trust полностью ограничил Иванишвили доступ к его деньгам.Что касается трастовой компании Mandalay Trust, она управляет активами Иванишвили непосредственно в банке Credit Suisse.Иванишвили против "дочки" Credit Suisse - адвокат рассказал об успехах в суде >>Когда первый этап судебного спора на Бермудах завершился, банк подтвердил, что Иванишвили может распоряжаться деньгами, но, несмотря на требования экс-премьера Грузии, Mandalay Trust воздерживается от перечисления денег.Иванишвили подал иск против Mandalay Trust в суд Сингапура

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