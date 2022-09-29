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Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта"
Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта"
Накануне депутат Георгий Вашадзе заявил, что США предложили Грузии многомиллиардный пакет по усилению ее обороноспособности 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T21:54+0400
2022-09-29T21:54+0400
2022-09-29T21:54+0400
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грузия
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созар субари
дмитрий хундадзе
михаил кавелашвили
грузинская мечта
посольство сша в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Посольство США должно публично опровергнуть заявления "радикальной оппозиции", в противном случае это будет расцениваться как подтверждение его желания открыть "второй фронт" в Грузии, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".Накануне депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что, по имеющейся у него информации, после начала конфликта на Украине американская сторона предложила правительству Грузии многомиллиардный пакет по усилению обороноспособности страны - поставку сверхсовременного вооружения, переподготовку грузинских летчиков вместе с украинскими, но грузинские власти отказались. По словам покинувших "Грузинскую мечту" депутатов, заявление Вашадзе подхватили один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе и оппозиционные телеканалы. "Они в разной форме практически подтвердили информацию Вашадзе", - сказано в заявлении депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>По их словам, эти оппозиционеры и оппозиционные телеканалы жестко раскритиковали власти Грузии за отказ поставлять вооружение Украине и принимать вооружение от США. "Эти заявления радикальной оппозиции подтверждают, что опасность открытия второго фронта в Грузии еще не миновала, и как властям, так и обществу следует проявлять особую бдительность, чтобы не допустить ошибку и избежать этой опасности", - отмечено в заявлении.При этом депутаты вновь обрушились с критикой в адрес американского посольства. Депутаты призвали посольство США "выйти и публично опровергнуть заявления радикальной оппозиции, из которых следует, что Америка подготавливала Грузию ко второму фронту".В противном случае, по словам депутатов, у общества будет полное право считать, что эти заявления соответствуют действительности и "оправдания посольства, что оно не хочет войны в Грузии, - фарс и попытка пустить пыль в глаза грузинскому народу".Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>> Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".Читайте также:
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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта, посольство сша в грузии
политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта, посольство сша в грузии
Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта"
Накануне депутат Георгий Вашадзе заявил, что США предложили Грузии многомиллиардный пакет по усилению ее обороноспособности
ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Посольство США должно публично опровергнуть заявления "радикальной оппозиции", в противном случае это будет расцениваться как подтверждение его желания открыть "второй фронт" в Грузии, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".
Накануне депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что, по имеющейся у него информации, после начала конфликта на Украине американская сторона предложила правительству Грузии многомиллиардный пакет по усилению обороноспособности страны - поставку сверхсовременного вооружения, переподготовку грузинских летчиков вместе с украинскими, но грузинские власти отказались.
По словам покинувших "Грузинскую мечту" депутатов, заявление Вашадзе подхватили один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе и оппозиционные телеканалы.
"Они в разной форме практически подтвердили информацию Вашадзе", - сказано в заявлении депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили.
По их словам, эти оппозиционеры и оппозиционные телеканалы жестко раскритиковали власти Грузии за отказ поставлять вооружение Украине и принимать вооружение от США.
"Эти заявления радикальной оппозиции подтверждают, что опасность открытия второго фронта в Грузии еще не миновала, и как властям, так и обществу следует проявлять особую бдительность, чтобы не допустить ошибку и избежать этой опасности", - отмечено в заявлении.
При этом депутаты вновь обрушились с критикой в адрес американского посольства.
"Желание посольства, чтобы в Грузии открылся второй фронт, явно настолько сильное, что они вновь начали раскрывать карты и их избранные фавориты заговорили на эту тему по их указке", - сказано в заявлении.
Депутаты призвали посольство США "выйти и публично опровергнуть заявления радикальной оппозиции, из которых следует, что Америка подготавливала Грузию ко второму фронту".
В противном случае, по словам депутатов, у общества будет полное право считать, что эти заявления соответствуют действительности и "оправдания посольства, что оно не хочет войны в Грузии, - фарс и попытка пустить пыль в глаза грузинскому народу".
Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".
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