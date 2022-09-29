https://sputnik-georgia.ru/20220929/deputaty---posolstvu-ssha-dokazhite-chto-ne-khotite-vtorogo-fronta-270889194.html

Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта"

Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта"

Накануне депутат Георгий Вашадзе заявил, что США предложили Грузии многомиллиардный пакет по усилению ее обороноспособности 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T21:54+0400

2022-09-29T21:54+0400

2022-09-29T21:54+0400

политика

грузия

новости

созар субари

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

грузинская мечта

посольство сша в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Посольство США должно публично опровергнуть заявления "радикальной оппозиции", в противном случае это будет расцениваться как подтверждение его желания открыть "второй фронт" в Грузии, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".Накануне депутат, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что, по имеющейся у него информации, после начала конфликта на Украине американская сторона предложила правительству Грузии многомиллиардный пакет по усилению обороноспособности страны - поставку сверхсовременного вооружения, переподготовку грузинских летчиков вместе с украинскими, но грузинские власти отказались. По словам покинувших "Грузинскую мечту" депутатов, заявление Вашадзе подхватили один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе и оппозиционные телеканалы. "Они в разной форме практически подтвердили информацию Вашадзе", - сказано в заявлении депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>По их словам, эти оппозиционеры и оппозиционные телеканалы жестко раскритиковали власти Грузии за отказ поставлять вооружение Украине и принимать вооружение от США. "Эти заявления радикальной оппозиции подтверждают, что опасность открытия второго фронта в Грузии еще не миновала, и как властям, так и обществу следует проявлять особую бдительность, чтобы не допустить ошибку и избежать этой опасности", - отмечено в заявлении.При этом депутаты вновь обрушились с критикой в адрес американского посольства. Депутаты призвали посольство США "выйти и публично опровергнуть заявления радикальной оппозиции, из которых следует, что Америка подготавливала Грузию ко второму фронту".В противном случае, по словам депутатов, у общества будет полное право считать, что эти заявления соответствуют действительности и "оправдания посольства, что оно не хочет войны в Грузии, - фарс и попытка пустить пыль в глаза грузинскому народу".Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>> Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта, посольство сша в грузии