https://sputnik-georgia.ru/20221004/fraktsiya-gruzinskaya-mechta-poteryala-bolshinstvo-v-parlamente-gruzii-271017739.html

Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте Грузии

Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте Грузии

Парламентское большинство представлено фракцией "Грузинская мечта" и общественным движением "Сила народа" 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T13:16+0400

2022-10-04T13:16+0400

2022-10-04T13:32+0400

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новости

гурам мачарашвили

созар субари

дмитрий хундадзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте после того, как пятеро депутатов присоединились к общественному движению "Сила народа", сказал один из основателей движения Гурам Мачарашвили. Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Новыми членами движения стали депутаты Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе.Таким образом во фракции "Грузинская мечта" остается 75 депутатов. К движению также присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, грузинская мечта