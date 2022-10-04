https://sputnik-georgia.ru/20221004/fraktsiya-gruzinskaya-mechta-poteryala-bolshinstvo-v-parlamente-gruzii-271017739.html
Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте Грузии
Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте Грузии
Парламентское большинство представлено фракцией "Грузинская мечта" и общественным движением "Сила народа" 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T13:16+0400
2022-10-04T13:16+0400
2022-10-04T13:32+0400
политика
грузия
новости
гурам мачарашвили
созар субари
дмитрий хундадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте после того, как пятеро депутатов присоединились к общественному движению "Сила народа", сказал один из основателей движения Гурам Мачарашвили. Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Новыми членами движения стали депутаты Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе.Таким образом во фракции "Грузинская мечта" остается 75 депутатов. К движению также присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, грузинская мечта
Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте Грузии
13:16 04.10.2022 (обновлено: 13:32 04.10.2022)
Парламентское большинство представлено фракцией "Грузинская мечта" и общественным движением "Сила народа"
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Фракция "Грузинская мечта" потеряла большинство в парламенте после того, как пятеро депутатов присоединились к общественному движению "Сила народа", сказал один из основателей движения Гурам Мачарашвили.
Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
"К нам присоединились пятеро членов из парламента Грузии, что означает, что у фракции "Грузинская мечта" больше нет большинства. Хотя мы, девять депутатов, представителей "Силы народа", остаемся в парламентском большинстве", – сказал Мачарашвили журналистам.
Новыми членами движения стали депутаты Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе.
Таким образом во фракции "Грузинская мечта" остается 75 депутатов.
К движению также присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.
Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.
Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.
Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.
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