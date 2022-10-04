https://sputnik-georgia.ru/20221004/sila-naroda-popolnilas-novymi-chlenami-parlamenta-gruzii--271014542.html

"Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии

"Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии

Депутат Виктор Джапаридзе приобрел 52% доли телеканала POSTV 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T12:06+0400

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2022-10-04T12:33+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" пополнилось пятью новыми членами – к нему присоединились пять депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из лидеров движения Созар Субари на брифинге."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинула правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Таким образом, по его словам, у "Силы народа" будет третья по численности политическая группа в законодательном органе.Субари также заявил, что к общественному движению присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта">>"Каждый из них является ценным приобретением для нашего общественного движения, и мы уверены, что они внесут важнейший вклад в достижение целей, которые связаны с сохранением мира и стабильным развитием нашей страны", – отметил Субари.Кроме того, идет активная работа над усилением регионального представительства организации.Еще одно новшество – новый член движения, депутат Виктор Джапаридзе, приобрел 52% доли телеканала POSTV.Это обстоятельство, по словам Субари, предоставит движению возможность донести свои мысли до еще большего количества людей. Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:

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политика, грузия, новости, созар субари, виктор джапаридзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта