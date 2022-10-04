https://sputnik-georgia.ru/20221004/sila-naroda-popolnilas-novymi-chlenami-parlamenta-gruzii--271014542.html
"Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии
"Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии
Депутат Виктор Джапаридзе приобрел 52% доли телеканала POSTV 04.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-04T12:06+0400
2022-10-04T12:06+0400
2022-10-04T12:33+0400
политика
грузия
новости
созар субари
виктор джапаридзе
дмитрий хундадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" пополнилось пятью новыми членами – к нему присоединились пять депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из лидеров движения Созар Субари на брифинге."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинула правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Таким образом, по его словам, у "Силы народа" будет третья по численности политическая группа в законодательном органе.Субари также заявил, что к общественному движению присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.Депутаты - посольству США: докажите, что не хотите "второго фронта">>"Каждый из них является ценным приобретением для нашего общественного движения, и мы уверены, что они внесут важнейший вклад в достижение целей, которые связаны с сохранением мира и стабильным развитием нашей страны", – отметил Субари.Кроме того, идет активная работа над усилением регионального представительства организации.Еще одно новшество – новый член движения, депутат Виктор Джапаридзе, приобрел 52% доли телеканала POSTV.Это обстоятельство, по словам Субари, предоставит движению возможность донести свои мысли до еще большего количества людей. Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты>>Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:
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политика, грузия, новости, созар субари, виктор джапаридзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, созар субари, виктор джапаридзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта
"Сила народа" пополнилась новыми членами парламента Грузии
12:06 04.10.2022 (обновлено: 12:33 04.10.2022)
Депутат Виктор Джапаридзе приобрел 52% доли телеканала POSTV
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" пополнилось пятью новыми членами – к нему присоединились пять депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из лидеров движения Созар Субари на брифинге.
"Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинула правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
"Расширяется парламентский состав движения. В частности, к нашей парламентской команде присоединятся пять парламентариев – Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. В целом наше движение будет представлено в парламенте Грузии девятью депутатами", – заявил Субари.
Таким образом, по его словам, у "Силы народа" будет третья по численности политическая группа в законодательном органе.
Субари также заявил, что к общественному движению присоединились известные общественности эксперты – Тамта Мегрелишвили, Зураб Кадагидзе, Давид Картвелишвили, Тамар Чибурданидзе, Нукри Шошиашвили, Отар Чулухадзе, Ника Кобуладзе и Иоане Шаишмелашвили.
"Каждый из них является ценным приобретением для нашего общественного движения, и мы уверены, что они внесут важнейший вклад в достижение целей, которые связаны с сохранением мира и стабильным развитием нашей страны", – отметил Субари.
Кроме того, идет активная работа над усилением регионального представительства организации.
Еще одно новшество – новый член движения, депутат Виктор Джапаридзе, приобрел 52% доли телеканала POSTV.
Это обстоятельство, по словам Субари, предоставит движению возможность донести свои мысли до еще большего количества людей.
Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.
Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.
Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.
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