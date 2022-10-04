https://sputnik-georgia.ru/20221004/my-s-nimi-ne-soglasny-premer-gruzii-o-zayavleniyakh-otkolovshikhsya-deputatov-271036427.html

Мы с ними не согласны: премьер Грузии о заявлениях отколовшихся депутатов

Мы с ними не согласны: премьер Грузии о заявлениях отколовшихся депутатов

Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства США в Грузии и его главы Келли Дегнан 04.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-04T21:37+0400

2022-10-04T21:37+0400

2022-10-04T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Власти Грузии не разделяют позиций общественного движения "Силы народа", так как стране нужны партнеры, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Движение "Сила народа" основали четверо бывших депутатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическое общество", чтобы, как они заявили, предоставлять населению больше информации. Во вторник к ним присоединились еще пять депутатов.По его словам, несогласие с позицией движения, в первую очередь, связано с политикой власти в отношении стран партнеров."Нам нужны хорошие и сильные отношения со всеми, тем более с нашими главными партнерами – США и представителями Евросоюза", - сказал Гарибашвили.В то же время он отметил, что Грузия демократическая страна и каждый человек может высказывать свое мнение.Игра "Грузинской мечты"? Реакция оппозиции на расширение "Силы народа" >>"Мы – демократическое общество, и мы должны максимально способствовать плюрализму, развитию различных идей и идеологий, и в итоге народ должен решать, какая идеология ему приемлема", - сказал Гарибашвили.Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях >>Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, сша, келли дегнан, парламент грузии