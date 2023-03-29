https://sputnik-georgia.ru/20230329/reshenie-o-nachale-peregovorov-po-vstupleniyu-gruzii-v-es-mozhet-byt-prinyato-v-2023-godu-276230877.html

Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году

Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году

Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T15:03+0400

2023-03-29T15:03+0400

2023-03-29T15:34+0400

грузия

новости

политика

украина

молдова

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/13/252363759_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6578c4fe1282ef145e494d50376a563c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Европейский совет должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.По словам Мишеля, Еврокомиссия должна опубликовать следующий отчет о процессе вступления Молдовы и Украины в ЕС, а также о европейской перспективе Грузии. Кроме того, дебаты идут относительно Западных Балкан. Как отметил глава Евросовета, это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия. "Я искренне надеюсь, что к концу года удастся (принять – ред.) положительное решение", – отметил Мишель. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, молдова, еврокомиссия, евросоюз