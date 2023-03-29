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Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году
Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T15:03+0400
2023-03-29T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Европейский совет должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.По словам Мишеля, Еврокомиссия должна опубликовать следующий отчет о процессе вступления Молдовы и Украины в ЕС, а также о европейской перспективе Грузии. Кроме того, дебаты идут относительно Западных Балкан. Как отметил глава Евросовета, это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия. "Я искренне надеюсь, что к концу года удастся (принять – ред.) положительное решение", – отметил Мишель. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, молдова, еврокомиссия, евросоюз
Решение о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС может быть принято в 2023 году
15:03 29.03.2023 (обновлено: 15:34 29.03.2023)
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Европейский совет должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о вступлении Грузии, Украины и Молдовы в ЕС до конца 2023 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
По словам Мишеля, Еврокомиссия должна опубликовать следующий отчет о процессе вступления Молдовы и Украины в ЕС, а также о европейской перспективе Грузии. Кроме того, дебаты идут относительно Западных Балкан.
"Я хотел бы подтвердить, что намерен поставить этот вопрос на повестку дня перед Европейским советом до конца года. Это означает, что до конца года Совет должен принять решение по вопросу начала процесса переговоров о членстве этих стран в ЕС", – заявил Мишель.
Как отметил глава Евросовета, это будет политическое решение с учетом доклада, который подготовит Еврокомиссия.
"Я искренне надеюсь, что к концу года удастся (принять – ред.) положительное решение", – отметил Мишель.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
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