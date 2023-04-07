https://sputnik-georgia.ru/20230407/partnery-tak-sebya-ne-vedut--spiker-parlamenta-gruzii-o-reshenii-ssha-po-sudyam-276543853.html

Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям

Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям

По борьбе с коррупцией или доверию к суду по всем международным рейтингам и исследованиям суд Грузии является одним из лидеров, напомнил спикер 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T23:29+0400

2023-04-07T23:29+0400

2023-04-07T23:29+0400

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высший совет юстиции

грузинская мечта

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Партнеры так себя не ведут, и мы разочарованы действиями США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя решение Госдепа США запретить въезд в Америку грузинским судьям. США 5 апреля ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Он добавил, что выразил послу США в Грузии Келли Дегнан свое разочарование по этому поводу. "Это плохое решение в очень плохое время. Что бы ни было основанием или причиной этого решения, мы видим, что происходит и кому выгодно это решение. Кто пользуется разжиганием радикализма, углублением поляризации и останавливает течение евроинтеграции Грузии. Поэтому такое действие само по себе очень разочаровывает", – сказал Папуашвили. При этом он подчеркнул, что грузинский народ заслужил представления доказательств, а решение о запрете въезда в США для трех действующих судей может подорвать доверие к всей судебной системе. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>"Это, кроме опасности дискредитации этих трех судей, безусловно, может привести и к дискредитации судебной системы. Мы видели заявления, когда оппозиция вообще ставила под вопрос доверие к судебной системе. Это в условиях, когда по борьбе с коррупцией или доверию к суду, по всем международным, местным рейтингам и исследованиям, суд Грузии является одним из лидеров", – сказал Папуашвили. Решение Госдепа является, с одной стороны, личным нападением на этих судей, а с другой стороны, наносит ущерб грузинскому суду, добавил он. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. "Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей >>Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии