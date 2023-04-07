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Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям
Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям
По борьбе с коррупцией или доверию к суду по всем международным рейтингам и исследованиям суд Грузии является одним из лидеров, напомнил спикер 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T23:29+0400
2023-04-07T23:29+0400
2023-04-07T23:29+0400
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грузинская мечта
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Партнеры так себя не ведут, и мы разочарованы действиями США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя решение Госдепа США запретить въезд в Америку грузинским судьям. США 5 апреля ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Он добавил, что выразил послу США в Грузии Келли Дегнан свое разочарование по этому поводу. "Это плохое решение в очень плохое время. Что бы ни было основанием или причиной этого решения, мы видим, что происходит и кому выгодно это решение. Кто пользуется разжиганием радикализма, углублением поляризации и останавливает течение евроинтеграции Грузии. Поэтому такое действие само по себе очень разочаровывает", – сказал Папуашвили. При этом он подчеркнул, что грузинский народ заслужил представления доказательств, а решение о запрете въезда в США для трех действующих судей может подорвать доверие к всей судебной системе. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>"Это, кроме опасности дискредитации этих трех судей, безусловно, может привести и к дискредитации судебной системы. Мы видели заявления, когда оппозиция вообще ставила под вопрос доверие к судебной системе. Это в условиях, когда по борьбе с коррупцией или доверию к суду, по всем международным, местным рейтингам и исследованиям, суд Грузии является одним из лидеров", – сказал Папуашвили. Решение Госдепа является, с одной стороны, личным нападением на этих судей, а с другой стороны, наносит ущерб грузинскому суду, добавил он. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. "Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей >>Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
Партнеры так себя не ведут – спикер парламента Грузии о решении США по судьям
По борьбе с коррупцией или доверию к суду по всем международным рейтингам и исследованиям суд Грузии является одним из лидеров, напомнил спикер
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Партнеры так себя не ведут, и мы разочарованы действиями США, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя решение Госдепа США запретить въезд в Америку грузинским судьям.
США 5 апреля ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Партнеры так себя не ведут, не навешивают ярлыков, что они коррумпированы, на наших граждан и судей, не представляя никаких доказательств в этом контексте", – сказал Папуашвили.
Он добавил, что выразил послу США в Грузии Келли Дегнан свое разочарование по этому поводу.
"Это плохое решение в очень плохое время. Что бы ни было основанием или причиной этого решения, мы видим, что происходит и кому выгодно это решение. Кто пользуется разжиганием радикализма, углублением поляризации и останавливает течение евроинтеграции Грузии. Поэтому такое действие само по себе очень разочаровывает", – сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что грузинский народ заслужил представления доказательств, а решение о запрете въезда в США для трех действующих судей может подорвать доверие к всей судебной системе.
"Это, кроме опасности дискредитации этих трех судей, безусловно, может привести и к дискредитации судебной системы. Мы видели заявления, когда оппозиция вообще ставила под вопрос доверие к судебной системе. Это в условиях, когда по борьбе с коррупцией или доверию к суду, по всем международным, местным рейтингам и исследованиям, суд Грузии является одним из лидеров", – сказал Папуашвили.
Решение Госдепа является, с одной стороны, личным нападением на этих судей, а с другой стороны, наносит ущерб грузинскому суду, добавил он.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
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