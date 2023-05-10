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Восстановление прямого авиасообщения с РФ служит благополучию граждан Грузии – Квривишвили
Восстановление прямого авиасообщения с РФ служит благополучию граждан Грузии – Квривишвили
До сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах, отметила замминистра экономики 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T17:47+0400
2023-05-10T17:47+0400
2023-05-10T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Решение о восстановлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией служит благополучию граждан Грузии, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. По словам замминистра, до сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах. Как отметила министр, около миллиона граждан Грузии живут в России. И это решение будет значительно способствовать их поездкам в Грузию, их связи с родиной и родственниками. "Здесь же важно подчеркнуть, что до миллиона наших граждан живут в России, это решение существенно будет способствовать их поездкам в Грузию", – отметила Квривишвили. Как подчеркнула замминистра, Грузия не ограничивала сообщения с Россией, и по грузино-российской сухопутной границе ежемесячно проходят тысячи машин. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, владимир путин, сергей гаврилов, мид россии, общество, новости, москва, тбилиси, мариам квривишвили, отмена виз, визы, авиасообщение россии и грузии
грузия, владимир путин, сергей гаврилов, мид россии, общество, новости, москва, тбилиси, мариам квривишвили, отмена виз, визы, авиасообщение россии и грузии
Восстановление прямого авиасообщения с РФ служит благополучию граждан Грузии – Квривишвили
17:47 10.05.2023 (обновлено: 17:58 10.05.2023)
До сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах, отметила замминистра экономики
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Решение о восстановлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией служит благополучию граждан Грузии, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
По словам замминистра, до сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах.
"Для нашей страны главным приоритетом является наше население, их благополучие и все, что служит их благополучию и экономическому укреплению", – сказала Квривишвили.
Как отметила министр, около миллиона граждан Грузии живут в России. И это решение будет значительно способствовать их поездкам в Грузию, их связи с родиной и родственниками.
"Здесь же важно подчеркнуть, что до миллиона наших граждан живут в России, это решение существенно будет способствовать их поездкам в Грузию", – отметила Квривишвили.
Как подчеркнула замминистра, Грузия не ограничивала сообщения с Россией, и по грузино-российской сухопутной границе ежемесячно проходят тысячи машин.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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