https://sputnik-georgia.ru/20230510/reshenie-o-pryamom-aviasoobschenii-sluzhit-blagopoluchiyu-grazhdan-gruzii---kvrivishvili-277550480.html

Восстановление прямого авиасообщения с РФ служит благополучию граждан Грузии – Квривишвили

Восстановление прямого авиасообщения с РФ служит благополучию граждан Грузии – Квривишвили

До сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах, отметила замминистра экономики 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T17:47+0400

2023-05-10T17:47+0400

2023-05-10T17:58+0400

грузия

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Решение о восстановлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией служит благополучию граждан Грузии, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. По словам замминистра, до сих пор гражданам Грузии приходилось летать через третьи страны, что сказывалось на их дорожных расходах. Как отметила министр, около миллиона граждан Грузии живут в России. И это решение будет значительно способствовать их поездкам в Грузию, их связи с родиной и родственниками. "Здесь же важно подчеркнуть, что до миллиона наших граждан живут в России, это решение существенно будет способствовать их поездкам в Грузию", – отметила Квривишвили. Как подчеркнула замминистра, Грузия не ограничивала сообщения с Россией, и по грузино-российской сухопутной границе ежемесячно проходят тысячи машин. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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