https://sputnik-georgia.ru/20230518/kak-reshenie-putina-skazhetsya-na-gruzinskoy-ekonomike-277817705.html

Как решение Путина скажется на грузинской экономике

Как решение Путина скажется на грузинской экономике

Как отмена Россией визового режима для граждан Грузии и восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси скажется на грузинской экономике – с таким... 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T20:21+0400

2023-05-18T20:21+0400

2023-05-18T20:21+0400

грузия

экономика

россия

аналитика

ника шенгелия

иосиф арчвадзе

нико кварацхелия

россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение россии и грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/10/277715492_0:40:1242:739_1920x0_80_0_0_28acb6f3bf0473119eb0e9d3232f2347.jpg

Россия долгое время является одним из главных торговых партнеров Грузии. Экономическое сотрудничество стран стремительно набирает обороты, а благодаря недавнему решению президента Владимира Путина, соседняя страна может стать для Грузии и торговым партнером номер один в 2023 году. Согласно указу президента РФ, безвизовый режим для граждан Грузии вступил в силу с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. Это решение станет большим импульсом для Грузии, и, как уверяют эксперты, положительно отразится на большинстве экономических параметрах страны уже в среднесрочной перспективе. Какие перспективы открываются для грузинской экономики разбирался Sputnik Грузия. Торговля в гору Несмотря на отсутствие дипсвязей, прямого авиасообщения и действующего с российской стороны визового режима, Грузия и Россия все эти годы стремительно развивали торговые отношения. По информации вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, по итогам 2022 года, зависимость грузинкой экономики от российской выросла в три раза, и в 2023 году ожидается рост в 4-5 раз. Возобновление полетов в Россию – с чем не может смириться грузинская оппозиция >>"Не могу сказать, что этот факт заслуживает восхищения, потому что, когда Россия решит свои проблемы в связи с Украиной, санкции против нее отменят, Россия поставит вопрос отмены санкций по нефтепродуктам. После этого экспорт нефтепродуктов в Грузию сократится, и если сегодня в Грузию более 60% нефтепродуктов завозят из России, этот показатель сократится, и стоимость нефтепродуктов в Грузии повысится", – сказал Шенгелия. Шенгелия считает, что решение о восстановлении авиасообщения и отмене виз для грузинских граждан даст возможность Грузии усилить экономическое сотрудничество с Россией. В первом квартале 2023 года товарооборот между странами вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 666,9 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61,1%. В январе-марте текущего года, из Грузии в РФ вывезли более 36 тысяч тонн ферросплавов, 29,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, а также 2,9 тысячи тонн спиртных напитков и т. д. Экспорт составил примерно 177 миллионов долларов. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию >>Положительные результаты для грузинской экономики от недавнего решения Москвы эксперт предполагает увидеть в среднесрочной перспективе – в течение 2-3 месяцев. По его словам, в Россию, в условиях визового режима, в основном ездили крупные предприниматели, а малые и средние бизнесмены не всегда могли себе позволить визовые расходы. О важности решения для деловых кругов двух стран заявил и эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. По его словам, до сих пор сделать визу в Россию было довольно непросто, что было связано с бюрократическими процедурами и денежными затратами. "Повлияет не в худшую сторону, я думаю. Потому что экономические связи, несмотря на политические передряги, склоки, все равно продолжаются, и экспортно-импортные отношения России с Грузией идут по восходящей линии", – заявил Арчвадзе. Кроме того, как заявил Арчвадзе, в условиях развития экономических отношений можно надеется, что в какой-то степени это повлияет на улучшение политического климата. Больше шансов у туризма В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. Отмена виз и разрешение на полеты в преддверии туристического сезона, возможно, приведет Грузию к допандемийным показателям по числу визитов международных путешественников. В 2019 году страна побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Как возобновление полетов с РФ повлияет на сектор туризма Грузии? >>В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. В отличие от Кварацхелия, Шенгелия уверен, что сектор туризма в 2023 году достигнет допандемийного уровня. Грузия всегда была привлекательным направлением для россиян. Тем более сейчас, возможность прямого прилета, вместо пересадок или поездки на автомобиле, или автобусе, очень заманчива. Многие россияне могут выбрать отдых в Грузии. И просто потому, чтобы увидеться со своими родственниками и друзьями, которые за последний год успели здесь обжиться. "Есть реальный шанс принять девять миллионов туристов в текущем году. Эти шансы возрастают на фоне выборов в соседней Турции. Победит Эрдоган или нет, очаги напряжения могут возникнуть, и, разумеется, приоритетом летнего отдыха для граждан России вновь остается Грузия. Некоторые страны, например Бали, думают ограничить въезд граждан России, в некоторые страны нет прямых рейсов, потому Грузия – хороший вариант", – заявил Шенгелия. Неудачная инициатива К решению Москвы часть грузинской общественности отнеслась с подозрением и критикой. В их числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала решение провокацией и большим вызовом для властей страны. При этом она заявила о необходимости созыва Совбеза и рассмотрения вопроса о введении трехмесячных виз для граждан России, что, по ее словам, необходимо, в том числе с учетом внутренних вызовов в Грузии. Национальная валюта Грузии стремительно укрепляется, и это происходит не без участия граждан России. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 255,7 миллиона долларов. Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии >>По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. В целом Шенгелия назвал заявление президента странным, отметив, что непонятно, какой оно служит цели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_205:0:925:720_100x100_80_0_0_6b1d8e3931dfa088ef22e96dba5cdf13.jpg

грузия, экономика, россия, аналитика, ника шенгелия, иосиф арчвадзе, нико кварацхелия, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии